Wolf niet welkom in Friesland

Friese Provinciale Staten willen de wolf weren uit Friesland.

De wolf is niet welkom in Friesland. Een meerderheid in de Provinciale Staten (PS) steunde woensdagavond een motie van de VVD die opriep de wolf te weren. Dat zei VVD-Statenlid Marten Dijkstra van de VVD voor NPO Radio 1 in het programma Langs de Lijn En Omstreken.

‘Landschap te klein voor wolf’

Volgens Dijkstra is de wolf al gesignaleerd in de provincie en heeft hij ook meerdere schapen doodgebeten. Het dier heeft zich nog niet definitief in Friesland gevestigd. Volgens de VVD-er is Nederland met zijn gecultiveerde landschap te klein voor de wolf.

Het is nog niet duidelijk op welke manier de wolf buiten de provincie moet blijven. “Het hoe laten we graag aan het college”, aldus Dijkstra. Zelf suggereert hij de wolf te verdoven met een verdovingspijltje om hem vervolgens weer elders in Europa uit te zetten. De wolf is beschermd en mag niet worden afgeschoten.

Publieke opinie

Eerder werd woensdag bekend dat bijna de helft van de Nederlanders (45%) wel eens een wolf in het wild zou willen tegenkomen. Een ruime meerderheid is dan ook niet van plan om natuurgebieden waar wolven voorkomen te mijden, zo blijkt uit een onderzoek dat Landbouwminister Carola Schouten heeft laten doen.

Drenthe stelt gebiedscommissie aan

Ook in de provincie Drenthe valt een wolf regelmatig vee aan. Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten om een gebiedscommissie in te stellen, net zoals die afgelopen jaar in Gelderland opgericht is. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de schapensector en landbouw- en natuurorganisaties, met als voorzitter Weststellingwerf-burgemeester Harry Oosterman. Het doel is om wolvenschade aan vee te voorkomen. Preventieve maatregelen vormen de basis.

Landbouwgedeputeerde Henk Jumelet: “Er zijn inmiddels veel aanwijzingen dat we in Drenthe over niet al te lange tijd een gevestigde wolf hebben. Dan is het goed dat we ons daarop voorbereiden, zoals met een regeling voor het aanvragen van vergoedingen voor schapenhouders. Hiermee kunnen schapenhouders hun dieren beschermen en kunnen de commissieleden met advies hierbij ondersteunen.”