West-Friese boeren kampen met rattenschade in mais

Boeren in West-Friesland ervaren dit voorjaar veel schade door ratten in de maïsteelt.

De dieren vreten kort na het zaaien de zaden op waardoor de plant niet opkomt. In sommige percelen gaat het om 10 tot 20% van de planten die wegblijven. LTO Noord heeft inmiddels van meer dan tien bedrijven meldingen van schade door ratten ontvangen. De organisatie wil meer aandacht voor de kwestie en gaat een meldpunt voor boeren met schade inrichten. 15 juni vergadert LTO Noord hierover.

5% minder oogst door rattenschade

De Hoogwoudse boer Hans Groot is één van de boeren die er last van heeft. Hij verwacht dit jaar zo’n 5% minder te kunnen oogsten door de rattenschade. Ook zijn collega’s hebben last van dit toch wel nieuwe fenomeen. “Ik had er tot nu toe weinig van gehoord, maar toevallig hoor ik de laatste tijd van meerdere collega’s dat ze ook dit probleem hebben. Ook loonwerkers herkennen het probleem”, vertelt Groot aan NH-nieuws.

Het gaat uit de hand lopen, voorziet Kees Nieuweboer, bestuurslid van LTO Noord. “Als ik nu al signalen krijg van zo’n tien à twaalf bedrijven in West-Friesland, dan zal dit nog maar het topje van de ijsberg zijn. Ratten moet je gewoon niet willen.”

Geen gif tegen ratten in het veld

Gif mag voor de bestrijding in het veld niet gebruikt worden. Dat kan enkel in en buiten de stallen op het erf. “In het veld kun je eigenlijk niks. Ja, een valletje zetten. Maar als daar honderden ratten zitten, dan is dat met een val eigenlijk niet te doen”, aldus Nieuweboer.