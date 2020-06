Vion: coronamaatregelen hebben gewenste effect

De extra coronamaatregelen die vleesconcern Vion begin juni nam, hebben het gewenste effect. Dat meldt het bedrijf.

Desondanks werden vorige week maandag nog 27 medewerkers uit een testgroep van tachtig medewerkers positief getest op het coronavirus. ‘Uit de analyse van deze labwaarden blijkt dat alle personen die positief testten een laag gehalte aan virus-RNA hebben. Dit beeld past bij niet-recente coronabesmettingen met een geringe kans op actieve virusverspreiding’, aldus Vion. Het RIVM reageert in het Brabants Dagblad dat het deze conclusie echter voorbarig vindt.

Coronavirus in productieruimten

Sinds 2 juni vindt er bij de poort van de slachterijen een gezondheidscheck plaats. Medewerkers met coronaklachten worden daaropvolgend getest. In de eerste twee weken van juni werden 150 medewerkers van Vion Boxtel getest, waarvan 26 mensen positief testten. Volgens Vion is het aantal mensen met klachten en het aantal positief geteste personen gedaald afgelopen periode.

In samenwerking met twee instanties is onderzoek gaande naar de eventuele aanwezigheid van het coronavirus in productieruimten. Er worden zowel oppervlakte-, contact- als luchtmonsters genomen. Volgens de eerste resultaten is in 6% een ‘zeer laag gehalte’ van het virus aangetoond. In 94% is geen virus aangetoond.

Kamervragen sluiting Vion

GroenLinks dringt er in Kamervragen op aan Vion te sluiten in verband met nieuwe Covid-19-besmettingen. Eerder heeft de Tweede Kamer in een motie uitgesproken dat bedrijven die zich niet aan de corona-voorschriften houden en waar werknemers besmet zijn, moeten worden gesloten. Kamerleden Paul Smeulders en Laura Bromet stellen de vragen naar aanleiding van het bericht dat er nieuwe besmettingen zijn gemeld.

Gezondheid van de werknemers

Tweede-Kamerleden William Moorlag en Gijs van Dijk (PvdA) vragen opheldering van landbouwminister Carola Schouten en staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de situatie bij Vion in Boxtel. Naar aanleiding van de nieuwe Covid-19-besmettingen bij de slachterij willen de PvdA’ers weten of de maatregelen op het bedrijf wel effectief zijn en of de inspectie van het ministerie wel goed let op de veilige en gezonde werkomstandigheden. De gezondheid van de werknemers zou in de ogen van Moorlag en Van Dijk boven de belangen van het bedrijf moeten staan.

Mede-auteur: Jan Braakman