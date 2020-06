Verontreinigde mest met drugsafval wordt afgevoerd

Deze week start Strukton Milieutechniek het afvoeren van verontreinigde drijfmest met drugsafval op een bedrijf in Schalkwijk (U.).

De eigenaar van de mestputten is medio mei een bestuursdwang opgelegd. Hiermee kreeg de eigenaar tot en met 8 juni 2020 de tijd om de mest op een veilige manier af te voeren en te laten verwerken. Dit is niet gebeurd. Gemeente Houten heeft daarop Strukton opdracht gegeven de mest de komende 3 weken af te voeren. De kosten zijn voor de eigenaar van de mestkelders. Als eigenaar ben je aansprakelijk voor het opruimen van de hele handel, al heb je er niks mee te maken.

Stankoverlast

In december 2019 heeft de gemeente enkele monsters genomen uit de mestputten, nadat omwonenden klaagden over stankoverlast. Uit de monsters bleek dat de mest verontreinigd was met drugsafval. Uit metingen blijkt dat op 20 meter van de putten geen schadelijke stoffen in de lucht zijn te vinden. De GGD geeft aan dat er geen gezondheidsrisico’s zijn voor direct omwonenden.

Onacceptabel

Burgemeester Gilbert Isabella: “Ik vind het onacceptabel dat er drugsafval wordt gedumpt in mestkelders of waar dan ook. Ik doe een oproep aan alle ondernemers om hun bedrijfsruimten, stallen, mestputten of andere opslagruimten goed af te schermen voor onbevoegden. Drugscriminelen zijn niets ontziend. Soms huren ze een ruimte en gebruiken deze voor hun illegale activiteiten. Dit is voor een ondernemer vaak het begin van veel ellende. Dus blijf alert en meld verdachte of illegale zaken bij de politie. Deze zaak is mede aan het licht gekomen door oplettendheid van inwoners. Het is dus belangrijk dat ook inwoners melding blijven maken van iets verdachts in hun omgeving. Alleen zo houden we Houten leefbaar en veilig”.