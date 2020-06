Vergoeding geruimde nertsen onder kostprijs

De vergoedingen die nertsenhouders krijgen voor hun geruimde dieren liggen onder de kostprijs, maar zijn wel op een correcte manier opgesteld. Dat zegt voorzitter Wim Verhagen van de Nederlandse Federatie voor Edelpelsdierhouders (NFE).

Bij het opstellen van de waardetabel voor de verschillende diercategorieën nertsen wordt gekeken naar de actuele marktwaarde. Door de coronacrisis is er echter momenteel geen marktwaarde, omdat er geen veilingen zijn van pelzen als gevolg van de reisverboden. Daarom is teruggegrepen naar de laatste veiling in 2019. Dat was echter een heel slecht jaar. Daarom hebben wij gepleit voor een meerjarengemiddelde van de afgelopen jaren, omdat dit in onze ogen meer recht doet aan een reële waarde, ook al komt deze nog steeds uit onder de kostprijs”, legt Verhagen uit. Volgens de regeling is dat echter niet toegestaan en moet uitgegaan worden van de laatste bekende prijzen.

“Dat is voor ons zuur, maar het ligt vast in regels”, aldus Verhagen. “Het blijft heel moeilijk voor bedrijven. Je hele fokmateriaal raak je kwijt.”

Vergoeding uit Diergezondheidsfonds

De vergoeding voor de dieren wordt betaald uit het Diergezondheidsfonds (DGF). Hiervoor hebben nertsenhouders nooit heffing betaald. “Daar was ook geen aanleiding voor, omdat we nooit met bestrijdingsplichtige dierziekten te maken hebben gehad in onze sector.” Verhagen gaat er vanuit dat de vergoeding wordt betaald met de overheidsbijdrage aan het DGF en niet via de premie door andere veehouders moet worden betaald.

Dierhouders helpen bij ruiming

De ruimingen, die eerst voor vrijdag gepland stonden maar nu worden uitgesteld in afwachting van een uitspraak van de rechter in het kort geding dat Animal Rights aanspande. De NFE-voorman merkt dat dit de situatie voor nertsenhouders nog lastiger maakt, omdat ze zich ook emotioneel hadden voorbereid op de ruimingen. “Normaal gebeurt dit door ruimingsploegen van buitenaf. Maar omdat de omgang met nertsen een speciale techniek vergt, voelen sommige eigenaren de verantwoordelijkheid om zelf de dieren te pakken. Ze willen zo voorkomen dat er problemen ontstaan als dit door onervaren mensen gebeurt. Zeker de moeders met jongen willen hun dieren beschermen”, legt de voorman van de nertsenhouders aan. “De ondernemers beseffen dat dit heftig en zwaar zal zijn. Maar ze willen het ook niet afschuiven op anderen”, zegt hij.