Vechtstromen wil landelijke regie in droogteprobleem

Waterschap Vechtstromen, met het werkgebied in Twente, wil graag meer landelijke sturing als het aankomt op waterbeschikbaarheid.

Watergraaf Stefan Kuks ontving donderdag minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, in het kader van de droogte in Twente.

“Als het weken achter elkaar niet regent, is er simpelweg te weinig zoetwater in Oost-Nederland. We moeten het dan doen met het water dat nog over is. Niet alles is dan meer mogelijk. We zullen kritischer moeten kijken naar de functies die veel water nodig hebben en het water eerlijker moeten verdelen”, aldus watergraaf Kuks. Het waterschap heeft de afgelopen weken de peilen op zomerstand of hoger gezet, om het aanwezige water in het werkgebied vast te houden.

Groot neerslagtekort in Oosten

Ook WDO Delta, het waterschap ten noorden van Vechtstromen, heeft dezelfde maatregel genomen. 60% van het werkgebied van Vechtstromen is voor de aanvoer van water afhankelijk van hemelwater. Het neerslagtekort in Vechtstromen is groot, ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde: rond de 170 mm. De komende dagen verwacht het schap regen, maar sprake van een afname van het neerslagtekort lijkt er nog niet te zijn. Vechtstromen verwacht stabilisatie van het tekort. In de afgelopen dertig dagen is er op het weerstation Twenthe 4 mm regen gevallen, terwijl het gemiddelde ligt op 59 mm.