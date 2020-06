Uitslaande brand verwoest boerderij in Almen

In een boerderij en twee schuren aan de Dorpsstraat in het Gelderse Almen heeft in de nacht van zaterdag op zondag een grote brand gewoed.

Omdat de woning een rieten kap had, is volgens de brandweer besloten veel eenheden in te zetten. De bewoners waren uit het huis en er bevonden zich volgens de brandweer geen dieren in de schuren. Water uit Twentekanaal De brandweer haalde water uit het Twentekanaal om het vuur te bestrijden en sloot het gedeelte van de Dorpsstraat tot aan het kanaal af. "Het huis en de beide schuren dienen als verloren te moeten worden beschouwd", aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. "We concentreren ons nu op het gecontroleerd laten uitbranden van de panden." Rond half 5 gaf de brandweer het sein brand meester, maar was nog wel lange tijd bezig met nablussen. Medeauteur: Frank Bussink