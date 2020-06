Tweede Kamer wil geen herbevolking nertsenbedrijven

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat geruimde nertsenbedrijven niet meer worden herbevolkt met nertsen. Dat blijkt tijdens een debat in de Tweede Kamer over de aanpak van de coronabesmettingen bij nertsenbedrijven.

Linkse partijen gaven eerder al nadrukkelijk aan dat ze vinden dat de bedrijven niet opnieuw mogen opstarten met het houden van dieren. Ook VVD, CDA en ChristenUnie willen de bedrijven liever niet opnieuw te laten opstarten.

Motie voor een stoppersregeling

Over de manier waarop dit geregeld moet worden, verschillen de partijen sterk van mening. CDA‘er Jaco Geurts en GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet dienden gezamenlijk een motie in, waarin ze vragen om nog deze maand te komen met een aantrekkelijke stoppersregeling, waardoor nertsenhouders nog dit jaar hun bedrijf stoppen. VVD en ChristenUnie steunen de motie. Regeringspartij D66 keert zich opvallend fel tegen van deze motie. Tjeerd de Groot wil niet dat er ‘belastinggeld van hard werkende Nederlanders naar een beroepsgroep gaat waaronder zich veel milionairs bevinden’.

Meer tijd nodig

VVD-Kamerlid Helma Lodders reageert fel op kritieken van De Groot. Ze wijst erop dat hij met zijn uitlatingen mensen echt kwetst, terwijl deze sector het zo moeilijk heeft. Landbouwminister Carola Schouten ontraadde de motie van CDA en GroenLinks. Ze zegt dat ze meer tijd nodig heeft om zorgvuldig naar een regeling te kijken, waardoor het de vraag is of dit voor eind juni lukt om met een voorstel te komen en om bedrijven nog dit jaar te laten stoppen.

D66 is de enige partij die nertsenhouders niet wil ondersteunen als ze eerder stoppen dan 2024. PvdA, GroenLinks, SP en PvdD zijn daar wel toe bereid. “Al moet de tegemoetkoming wel in lijn zijn met de huidige marktsituatie”, zegt Frank Futselaar (SP). Esther Ouwehand (PvdD) vindt dat de nertsensector op dezelfde manier behandeld moet worden als sportscholen en restauranthouders; die krijgen ook een tegemoetkoming, maar geen volledige compensatie van de schade die ze oplopen.

Verlies draaien laatste jaren

De pelsdierhouderij is in 2013 wettelijk verboden, waarbij een overgangstermijn van tien jaar werd ingesteld, zodat ondernemers hun investeringen konden terugverdienen. Door de slechte marktomstandigheden draaien de bedrijven echter de laatste jaren verlies. De Groot stelde ook kritische vragen hoe het kan dat nertsenhouders een vergoeding krijgen voor de nertsen, terwijl er nu geen dagwaarde is omdat er geen veilingen worden gehouden. Hij pleit er daarom voor dat bedrijven een eigen bijdrage betalen voor de ruimingen. Ook SP pleit hiervoor, omdat nertsenhouders geen heffing betalen voor het Diergezondheidsfonds (DGF).

Eigen bijdrage aan de ruimingen

Schouten reageerde dat een eigen bijdrage aan de ruimingen niet kan. De ruimingen worden nu betaald van de overheidsbijdrage aan het diergezondheidsfonds. Ze gaat wel onderzoeken of nertsenhouders in de toekomst wel een heffing aan het DGF moeten gaan betalen. Dat gebeurde tot nu toe niet, omdat deze sector nooit te maken heeft gehad met een bestrijdingsplichtige ziekte.