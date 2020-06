Tönnies-slachterij legt Gütersloh plat

De minister-president van Noordrijn-Westfalen heeft een lockdown afgekondigd voor de regio’s Gütersloh en Warendorf. Aanleiding is de coronahaard bij de slachterij van Tönnies Fleisch.

De Duitse districten Gütersloh en Warendorf gaan in ieder geval tot 30 juni op slot. Dat maakte minister-president Armin Laschet van de deelstaat Noordrijn-Westfalen dinsdag bekend. In een videoconferentie zegt Laschet dat extra maatregelen nodig zijn om verdere verspreiding van het coronavirus te verhinderen. In Kreis Gütersloh mochten al 50.000 kinderen niet meer naar school en de kinderopvang door de corona-uitbraak bij de Tönnies-slachterij in Rheda-Wiedenbrück, die ligt in het district dat op slot gaat.

Grootste uitbraak in Duitsland

De corona-uitbraak bij de Tönnies-slachterij is de grootste tot dusver in Duitsland, vertelt Laschet. Het district Gütersloh is tevens het eerste district dat na de landelijke lockdown van afgelopen maart weer helemaal op slot gaat. Deze maatregel is nodig, zegt de minister-president. Vooral ook omdat mensen van meerdere nationaliteiten besmet zijn geraakt. De autoriteiten willen voorkomen dat de arbeidsmigranten wegtrekken en anderen besmetten. De slachterij ging vorige week woensdag dicht.

Hoofdzakelijk besmet slachterijpersoneel

Volgens de jongste cijfers zijn bij Tönnies 6.650 medewerkers getest op corona. Van hen blijken er 1.553 positief. De meeste besmette personen werkten op de snij-afdeling van het bedrijf. Buiten de slachterij om zijn 24 mensen besmet met corona in het betreffende district.

Minister-president Armin Laschet (r) van de deelstaat Noordrijn-Westfalen tijdens een bezoek aan een laboratorium waar coronatesten worden uitgevoerd. - Foto: EPA

Geen dialoog meer

De minister-president noemde ook het gebrek aan transparantie bij alle slachterijen en de wil om samen de crisis aan te pakken. Hij noemt in het geval van Tönnies Fleisch het feit dat het bedrijf zich beriep op de privacywetgeving, zodat de traceerbaarheid van personeel stokte. Laschet: “De tijd van samenwerken is voorbij. We eisen nu de data. Privacy is geen argument in dit geval. Om preventieredenen is Tönnies verplicht de gegevens van het personeel te delen.”

Exportstop China

Het bijna vijftig jaar oude vleesbedrijf zit in diepste crisis uit zijn geschiedenis, zei eigenaar Clemens Tönnies eerder. De bodem is ook nog niet bereikt. China importeert voorlopig geen vlees dat afkomstig is van de slachterij in Rheda-Wiedenbrück. Reden is ook de corona-uitbraak. Bij Tönnies wil men dit nieuws niet bevestigen noch ontkennen. Maar in Duitse pers wordt hier over geschreven en ingewijden bevestigen dit.

Minder streng dan in maart

In het district Gütersloh wonen 370.000 mensen. Voor hen geldt onder meer een contactverbod. De nieuwste lockdown gaat wel minder ver dan die in maart. De winkels blijven blijven nu open. De komende dagen wordt het aantal coronatesten flink opgevoerd in Gütersloh, schrijven de regionale autoriteiten. Het zal afhangen van het verloop van de infectie of de maatregelen na zeven dagen lockdown versoepeld worden.