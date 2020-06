Toch geen fonds voor weghalen asbestdaken

Er komt voorlopig geen fonds voor het weghalen van asbestdaken bij bedrijven, vaak van schuren of loodsen. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) overwoog zo'n fonds, en heeft onderzoek laten doen naar de wenselijkheid ervan. Ze gaat op zoek naar een alternatief.

Nadat de Tweede Kamer een verbod op asbestdaken heeft weggestemd, is zo'n fonds, van naar schatting 300 miljoen, niet nodig. Bovendien is het niet met zekerheid te zeggen dat alle provincies en genoeg gemeenten meedoen, wat wel een voorwaarde is om een succesvol fonds op te richten. Op geld uit zo'n fonds zouden boeren en andere ondernemers een beroep kunnen doen om hun asbestdak te verwijderen.

Alternatieve opties afwegen

"Ik had graag nu de stappen gezet om te komen tot de oprichting van het zakelijke fonds, maar kan niet anders dan concluderen dat het verstandig is om alternatieve opties zorgvuldig af te wegen", schrijft Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Er is namelijk wel genoeg reden voor de overheid om een handje te helpen: via de financiële sector lukt het bedrijven nog niet genoeg om aan geld te komen voor het verwijderen van daken.

Leningen

Zo kan de overheid garant staan voor leningen die banken verstrekken aan boeren bedrijven. Zo'n lening kan niet altijd worden verstrekt, bijvoorbeeld omdat de boer niet genoeg zekerheid kan bieden dat hij het geld kan terugbetalen. Ook zou het kabinet provincies kunnen helpen met regelingen die moeten leiden tot verwijdering van asbestdaken.

Wel komt er een fonds voor particulieren die hun asbestdak laten verwijderen, zo werd al eerder aangekondigd. Daarvoor is maximaal 100 miljoen euro nodig, liet Van Veldhoven vorige maand weten.