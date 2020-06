Staf: deel residuen in natuur uit uitlaatgassen

Stichting Agrifacts (Staf) heeft forse kritiek op een recent verschenen onderzoek over aangetroffen resten van bestrijdingsmiddelen in Drentse natuurgebieden.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Natuurmonumenten. Staf stelt onder meer dat een deel van de aangetroffen stoffen niet uit de landbouw afkomstig is, maar wel uit uitlaatgassen en andere verbrandingsprocessen. Volgens Staf hebben onderzoekers Margriet Mantingh en Jelmer Buijs bewust informatie weggelaten over de mogelijke herkomst van de gevonden stoffen bij een onderzoek in 4 Natura 2000-gebieden in Drenthe. Een aantal stoffen wordt aangeduid als bestrijdingsmiddel, maar kan ook goed een heel andere herkomst hebben, aldus Staf.

Kamerdebat

Het onderzoek is opgezet door de burgerbeweging Meten = Weten in Drenthe. Deze groep heeft de uitkomsten naar de Tweede Kamer gestuurd. Er komt een brief van het ministerie van LNV over het onderwerp en een debat op 22 juni.

LTO Nederland wil meer onderzoek naar de herkomst van de stoffen die zijn gevonden in het onderzoek. Dat zei portefeuillehouder Gezonde Planet Joris Baecke van LTO afgelopen week in een eerste reactie op het rapport. Hij betreurt het dat het rapport niet ingaat op de herkomst van verschillende stoffen waarbij het onder meer gaat om middelen uit vlooienbanden, muggensprays en gewasbeschermingsmiddelen die deels al niet meer gebruikt worden.

Verbrandingsprocessen

Agrifacts heeft van een aantal stoffen die door Manting en Buijs zijn aangetroffen gekeken naar de meest waarschijnlijke herkomst (difenyl, antraquinon, difenylamine en Deet). Conclusie is dat difenyl en antraquinon en difenylamine (onder andere) vrijkomen bij verbrandingsprocessen zowel in motoren als bij het stoken van biomassa, stookolie en kolen. Agrifacts stelt dat het niet aannemelijk is dat difenyl, antraquinon en difenylamine door landbouwkundig gebruik in de natuurgebieden zijn terechtgekomen. Van het antimuggenmiddel Deet is de herkomst in elk geval voor een deel toe te schrijven aan particulier gebruik. Voor het middel difenyl zeggen Manting en Buijs in hun rapport dat niet is vast te stellen waar het vandaan kwam. Het autoverkeer is verantwoordelijk voor 6 microgram antraquinon en 60 microgram difenyl per autokilometer, aldus Buijs in reactie aan Agrifacts.