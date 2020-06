Spoedanalyse: wolf doodde schapen nabij Heusden

Uit een spoedanalyse die de provincie Brabant door BIJ12 uit heeft laten voeren, blijkt dat de wolf verantwoordelijk is voor vijftig doodgebeten schapen in en rondom de gemeente Heusden.

Het gaat om DNA-monsters tot 20 mei 2020, waarvan de uitkomst met spoed aangevraagd zou zijn door de provincie Brabant. “Het gaat om de grote partijen doodgebeten schapen van de afgelopen tijd. Gezien de actualiteit en noodzaak van getroffen boeren en omwonenden hebben we een spoedprocedure ingezet”, aldus een woordvoerder van de provincie Brabant.

Daarentegen kan/wil een woordvoerder van BIJ12 op het moment van schrijven niet bevestigen of ontkennen dat het inderdaad om een wolf gaat in deze gevallen. “De procedure is dat onze consulenten de resultaten eerst met de schapenhouders communiceren. Deze publicatie is puur op handelen van de provincie”, aldus de woordvoerder van BIJ12.

Teller maand mei staat op 70

Op basis van de berichtgeving van de provincie gaat het in Hedikhuizen om 35 doodgebeten schapen door een wolf in twee dagen tijd. In Bokhoven zijn dat er 15 in een dag. In totaal zijn er in mei in deze regio 65 schapen doodgebeten, zo blijkt uit de wolvendata van BIJ12. 70 kilometer zuidelijker nabij Someren gaat het om 5 doodgebeten schapen in diezelfde periode. Van deze aanvallen en de 15 gedode schapen na 20 mei nabij Heusden moet DNA-onderzoek sowieso nog uitsluitsel bieden.

Mannelijke wolf uit Duitsland

Provincie Noord-Brabant heeft voor de schademeldingen van boeren in gemeente Heusden een spoedanalyse aangevraagd. Hieruit bleek volgens provincie dat een mannelijke wolf uit een roedel in Duitsland de boosdoener is. “Het DNA geeft echter geen uitsluitsel over de aanwezigheid van mogelijk een tweede wolf. Om dat vast te kunnen stellen, moeten er naast DNA meer waarnemingen (foto’s en video‘s) worden onderzocht”, zo stelt de provincie. Provincie laat weten dat er ook met een drone met warmtebeeldcamera gevlogen is. Hieruit bleek geen aanwijzing dat er een tweede wolf in het gebied is.

Gezamenlijke aanpak

Uitgangspunt blijft om in te zetten op preventieve maatregelen om het gebied daarmee zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor een wolf om zich te vestigen. Ongeacht of dit een of twee wolven zijn. Is de wolf echter na twee weken nog steeds niet verdwenen, terwijl het vee allemaal goed beschermd is, dan zullen de provincie, ZLTO, Zoogdiervereniging en de gemeente Heusden kijken wat er mogelijk is om de wolf te laten vertrekken uit het gebied.

ZLTO heeft daarnaast de vraag bij de provincie neergelegd om een wolvengebiedscommissie in te stellen, net zoals die in Gelderland bestaat. Dit is echter nog niet aan de orde, omdat er nog geen wolf is die zich in Brabant heeft gevestigd. Dat is op de Veluwe in Gelderland wel het geval.