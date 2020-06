Sector kritisch over aanvullende eisen derogatie

De melkveesector is blij met de verlenging van de derogatie, maar kritisch op de aanvullende eisen.

NMV-voorzitter Harm Wiegersma vindt de aanvullende maatregelen onbegrijpelijk en kostprijsverhogend, omdat het de druk op loonwerkers fors verhoogt. Cumela Nederland noemt de maatregelen volstrekt onwerkbaar en contraproductief. “Het zorgt ervoor dat je niet kan bemesten en het gras niet gaat groeien na het maaien. Dan verlies je juist de mineralen die nog in de grond zitten en wordt de uitspoeling groter”, zegt Hans Verkerk van Cumela.

Geen derogatie bij bovengronds uitrijden

VBBM is verbaasd over de uitkomst dat deelnemers aan de proef met bovengronds uitrijden geen derogatie meer krijgen. Juist deze bedrijven zijn bezig met kringlooplandbouw en willen zoveel mogelijk eigen stikstof gebruiken. NMV heeft een wob-verzoek lopen om meer inzicht te krijgen in het onderhandelingsproces voor de derogatie.

Landbouwminister Carola Schouten verwacht niet dat de extra voorwaarden die de Europese Commissie stelt aan een nieuwe derogatie nog veranderd kunnen worden. Dat zegt ze in reactie op vragen van CDA-Kamerlid Maurits von Martels.

Lees verder onder de foto

Minster van landbouw Carola Schouten zegt dat er geen mogelijkheden zijn om de maatregelen die de Commissie stelt aan de derogatie, nog aan te passen. - Foto: ANP

Verbod op sleepvoetbemesters boven 20 graden Celsius

CDA, SGP en VVD zetten vraagtekens bij de extra voorwaarden die de Europese Commissie stelt om de ammoniakuitstoot te verlagen door een verbod op het gebruik van sleepvoetbemesters op klei en veen bij een buitentemperatuur boven de 20 graden Celsius. Von Martels noemt de regel belachelijk. “Uitrijden bij 20 graden bij een komende regenbui is toch de beste manier om uit te rijden?” “De nitraatrichtlijn bevat geen woord over de luchtkwaliteit. Waar haalt de Europese Commissie de bevoegdheid vandaan om dit soort eisen te stellen?”, wil Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) weten.

Schouten zegt dat er geen mogelijkheden zijn om de maatregelen die de Commissie stelt nog aan te passen.