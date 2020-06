Schouten heeft twijfels bij Farm-to-Fork-strategie

Het idee van de Europese Commissie om per lidstaat aanbevelingen te doen hoe doelstellingen op het gebied van (onder andere) klimaat, milieu, biodiversiteit moeten worden behaald, stuit op weerstand bij landbouwminister Carola Schouten

Dit ondanks dat ze over het algemeen waardering heeft voor de Farm-to-Fork-strategie. In een brief aan de Tweede Kamer zegt de minister dat ze vragen heeft over die voorgestelde werkwijze bij de uitvoering van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid door de Europese Commissie.

Nederland zelf verantwoordelijk

Schouten vraagt zich af of de Europese Commissie zich dan niet te veel begeeft op het terrein waar Nederland zelf verantwoordelijk is. De Europese Commissie presenteerde twee weken geleden de zogenoemde Farm-to-Fork-strategie en de biodiversiteitsstrategie. Volgende week zullen de Europese landbouwministers met Europees Commissarissen Stella Kyriakides en Virginijus Sinkevicius vergaderen (per video) over de plannen.

Vragen

Schouten zegt dat de doelstellingen aansluiten bij het Nederlandse beleid. Maar er blijven wel vragen. Het is bij voorbeeld niet duidelijk op basis van welke uitgangspunten de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (-50%), antibiotica (-50%) en meststoffen (-20%) moet worden gerealiseerd.