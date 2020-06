Schouten: fokverbod lost knelpunten door corona niet op

Sectoren kunnen andere maatregelen nemen om knelpunten door teruglopende slachtcapaciteit op te lossen.

Landbouwminister Carola Schouten wil geen fokverbod instellen om dierenwelzijnsproblemen als gevolg van coronacrisis te voorkomen.

Lange draagtijd

Het instellen hiervan levert volgens haar gezien de lange draagtijd van dieren geen bijdrage aan het oplossen van knelpunten. Partij voor de Dieren pleit voor een fokverbod vanwege de problemen in de slachterijen.

“Een aantal sectoren, waaronder de kalver-, pluimveevlees- en eendensector heeft zelf vanwege de marktsituatie de productie beperkt. In de geiten- en schapenhouderij is het aflammerseizoen nagenoeg voorbij. Voor andere sectoren levert een fokbeperkende maatregel op korte termijn geen bijdrage aan het oplossen van knelpunten door de lange draagtijd”, schrijft Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Ze schrijft dat deze sectoren andere maatregelen kunnen treffen om knelpunten bij een hoge ziekte-uitval van personeel in de toeleverende en verwerkende industrie op te lossen.

Gesloten slachterijen

Schouten voert overleg met de betrokken brancheorganisaties over de situatie in de slachterijen, nu er meerdere slachterijen zijn gesloten vanwege uitbraken met het coronavirus Covid-19 onder het personeel.

De sectoren hebben maatregelen genomen of voorbereid om dierenwelzijnsproblemen te voorkomen. In de vleeskuikenhouderij en eendensector wordt de productie beperkt of zelfs stilgelegd. De kalversector importeert veel minder kalveren.

Slachthuizen kunnen bij problemen uitwijken naar andere slachthuizen, al dan niet binnen Nederland, waardoor de dieren alsnog kunnen worden geslacht.

Keuringscapaciteit NVWA

Hoewel de coronacrisis de druk op de NVWA heeft verhoogd, heeft het ziekteverzuim onder NVWA-medewerkers geen effect gehad op de beschikbare keuringscapaciteit op slachthuizen, aldus Schouten.