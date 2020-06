Schouten denkt na over herschikkende markten

De Nederlandse land- en tuinbouw moet inspelen op de herschikkende markten. Landbouwminister Carola Schouten zegt dat het ministerie nadenkt over de gevolgen voor de landbouwmarkten van de coronacrisis.

“Steeds meer landen denken na over hoe ze minder afhankelijk kunnen worden van import. Dat heeft invloed op onze toekomst”, aldus Schouten in een interview met Boerderij en Food & Agribusiness.

Problemen met voedselvoorziening

Schouten zegt dat de veranderende houding van andere landen iets is waar de Nederlandse op de export gerichte landbouw rekening mee moet houden. Dat in Nederland tijdens de coronacrisis geen problemen zijn geweest met de voedselvoorziening ziet de minister als ‘een ongelofelijke luxepositie’. “Er zijn landen waar dat vraagstuk groter is. Die gaan zelf nadenken want die afhankelijkheid betekent.”

China als voorbeeld

De minister geeft het voorbeeld van China, een land dat al heel lang nadenkt over de eigen voedselvoorziening. “China is best een belangrijke afnemer voor ons. Ik wil niet gaan zitten wachten totdat China zelf een keer een besluit daarover neemt, ik wil dan wel een aantal scenario’s hebben over hoe we daar zelf over na kunnen denken.”