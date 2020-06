Ruiming nertsen uitgesteld wegens rechtszitting

Het ruimen van nertsenhouderijen met door corona besmette dieren kan vrijdag 5 juni nog niet beginnen, zoals aanvankelijk de bedoeling was. NFE is geschokt over de gang van zaken en in Landhorst is de politie uitgerukt voor mogelijke demonstraties.

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights maakt bezwaar en vroeg de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) om de ruimingen te schorsen.

De zaak dient maandagochtend 8 juni in het Paleis van Justitie in Den Haag. Het is niet mogelijk dit eerder te doen. Daarom heeft de voorzieningenrechter de ruimingen voorlopig enkele dagen verboden.

Voldoende voorbereidingstijd voor zitting

Het CBb meldde dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit niet in staat was donderdag al een volledig dossier in te sturen. De betrokken bedrijven bleken door de minister zelfs nog niet te zijn geïnformeerd.

Om de partijen voldoende voorbereidingstijd te geven en te verzekeren dat de zitting van maandag nog zin heeft is de ruiming van bedrijven met nertsen die met het coronavirus zijn besmet vrijdag nog niet toegestaan.

NFE geschokt over gang van zaken

Wim Verhagen, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders (NFE), is geschokt over de gang van zaken. “Dit is heel bizar. Zeker dat de protesten vanuit deze hoek komen. Het is ons volstrekt niet duidelijk wat de actievoerders nu willen. De bedrijven hebben zich na lange tijd van onzekerheid ingesteld op de ruimingen die vrijdagmiddag zouden beginnen. Dan ben je er mentaal klaar voor en dan gebeurt er dit”, zegt hij in reactie op het kortgeding.

Politie alert op demonstraties in Landhorst

In het Brabantse Landhorst is de politie is uitgerukt vanwege dreigende demonstraties van dierenactivisten. De weg waar veel nertsenbedrijven aan liggen is afgezet, Tegen Omroep Brabant laat de politie weten nog geen demonstranten te hebben gezien. De nertsenbedrijven in Landhorst worden komende nacht wel bewaakt.

Er gaan geruchten dat de activisten de nertsen willen vrijlaten. Eerder werd dat ook door dierenactivisten gedaan. In een video op internet, opgenomen voor het besmette bedrijf in Deurne, zegt dierenactivist Erwin Vermeulen dat er volgens hem in de Kamerbrief geen enkele wetenschappelijke onderbouwing staat voor het ruimen van de nertsen. Hij noemt het uitstellen van de ruimingen al een overwinning. Volgens Omroep Brabant zijn boeren ook onderweg naar de bedrijven om de weg af te zetten, maar dat hebben de buren al gedaan.

Animal Rights en Bont voor Dieren kondigen voor maandag een protest aan bij de Tweede Kamer.

Reactie ministerie

Het ministerie van landbouw reageert dat het een ieders recht is om een rechtszaak aan te spannen. “We moeten nu wachten op de uitspraak van de rechter.”

Medeauteur: Mariska Vermaas