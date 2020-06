Rechter staat ruimen nertsenbedrijven toe

De nertsen op bedrijven waar het coronavirus is aangetoond mogen geruimd worden. Tot dat oordeel kwam voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vrijdagavond 5 juni. Animal Rights en de Bont voor Dieren waren een spoedprocedure begonnen bij het CBb om de ruiming van met corona besmette nertsen te verbieden. Er zou te weinig redenen zijn om tot ruiming over te gaan, is hun mening. Dat verzoek van beide dierenrechtenorganisaties heeft deze rechter nu afgewezen. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter mogen de ruimingen plaatsvinden.

Onduidelijk blijft voorlopig op welke gronden de rechter besloten heeft tot het toestaan van de ruimingen. De motivering van het CBb zal over 2 weken bekend zijn.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft al eerder aangekondigd dat bij een voor haar positief oordeel van de rechter de ruimingen meteen zaterdag 6 juni zullen starten. Het ministerie had aangedrongen op een snelle uitspraak om zo snel mogelijk te kunnen beginnen met ruimen. De reden daarvoor was volgens LNV de angst voor wanordelijkheden als de ruimingen te lang op zich zouden laten wachten. Dat zei de advocaat van het ministerie vrijdag voor de aanvang van de spoedzitting in Den Haag. Ze doelde op mogelijke acties van actievoerders die naar de bedrijven zouden willen komen.

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights en Bont voor Dieren willen ruimingen voorkomen. Zij vinden dat het ministerie te weinig oog heeft voor het dierenwelzijn en dat het ministerie moet kiezen voor het isoleren van de bedrijven.

Schouten: ‘Ik denk na over regeling waardoor bedrijven vrijwillig eerder stoppen’

Landbouwminister Carola Schouten besloot in samenspraak met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) om nertsenhouderijen te ruimen waar sprake is van besmetting met het coronavirus.

Waarom besluit u nu over te gaan tot ruiming?

Schouten: “Dat gaat om een combinatie van factoren. De concentratie van het virus bij de dieren bij elkaar en de kans dat het virus langer aanwezig is op een bedrijf en de mogelijkheid dat mensen daar weer door besmet raken.”

U ruimt wel de nertsen, maar niet de bedrijfskatten. Waarom niet?

“We weten dat ook katten individueel ziek kunnen worden. Maar een individueel dier is geen groot besmettingsgevaar voor de mens, hoewel je wel voorzorgsmaatregelen moet nemen door afstand te houden. Het is eerder omgekeerd: de mens is een gevaar voor het dier.”

Nertsen en katten zijn aparte categorieën?

“Ja. We zorgen er wel voor dat die dieren, het ging volgens mij om rond de twintig katten, op het bedrijf blijven en niet gaan rondzwerven door de buurt. Die katten zitten niet allemaal in dat bedrijf bij elkaar.”

De reservoirvorming van virus die zich bij nertsen wel voordoet, doet zich bij katten niet voor?

“Het Outbreak Management Team heeft aangegeven dat het risico bij katten verwaarloosbaar is. Het virus naar verwachting niet blijvend zal voortbestaan in de kattenpopulatie en dat er geen risico wordt verwacht richting gedomesticeerde katten.”

Hoe gaat u de schade van de nertsenhouders vergoeden?

“Wageningen University & Research gaat de waarde van de nertsen vaststellen, die cijfers hadden we niet actueel. De tabellen van de WUR zullen worden toegepast bij de waardebepaling.”

Waaruit betaalt u dat?

“Uit de publieke middelen van het Diergezondheidsfonds. Wij melden dat aan de Europese Commissie, maar we kunnen bij een dierziekte gewoon uitkeren uit het Diergezondheidsfonds.”

Mogen nertsenhouders na ruiming weer opstarten?

“Nertsenhouders moeten sowieso de stallen een lange periode laten leegstaan tot het virus zo goed als verdwenen is. Dan moet alles worden ontsmet en schoongemaakt. De nertsenhouderij heeft een jaarcyclus, dus er is altijd al een natuurlijk moment waarop de nertsenhouder de keus maakt of hij weer nieuwe dieren opzet. Wij onderzoeken of en hoe de stoppersregeling kan worden opengesteld voor de gehele nertsenhouderij, ook die niet besmet zijn. Ik kan niet tegen de nertsenhouders zeggen dat ze niet mogen opstarten. Maar ik kan me voorstellen dat nertsenhouders nadenken over hun toekomstperspectief en de prijzen op dit moment.”

U doet een soort economisch-moreel beroep op de nertsenhouders?

“Nee. Ik denk na hoe ik een regeling kan maken die ervoor zorgt dat bedrijven vrijwillig eerder kunnen stoppen.”