Rabo: agrarische sector krimpt met 4% in 2020

Rabobank verwacht dat de landbouw dit jaar met 4% krimpt ten opzichte van 2019. Het bbp van de gehele Nederlandse economie krimpt dit jaar met bijna 6%. Dat staat in het economisch kwartaalbericht van de bank.

De landbouw begon het jaar sterk met een groei van 1% in het eerste kwartaal van 2020. De sierteelt werd daarna echter hard geraakt door de export die wegviel vanwege de coronacrisis. De bank merkt op dat het herstel in deze deelsector inmiddels is ingezet. ‘In andere deelsectoren zoals de kalverhouderij komt de pijn langzamer en duurt deze langer’, aldus de bank. Voor 2021 verwacht Rabobank weer een stijging voor de sector van 2%.

Diepe recessie in Nederland

Andere sectoren laten veelal forsere dalingen zien, zoals de industrie (-10%), de horeca (-41%) en handel (-7%). Alleen het onderwijs (-2%) en de gezondheids- en welzijnszorg (-3%) laten minder harde dalingen zien dan de landbouw. Voor de gehele Nederlandse economie wordt op een diepe recessie in Nederland met bijna 6% gerekend, ondanks de grote steunpakketten voor de economie. De werkloosheid stijgt van 3% begin dit jaar tot bijna 7% tegen het jaareinde, aldus Rabobank.

We verwachten herstel voor de meeste sectoren, zij het nog beperkt

“Veel sectoren zijn hard geraakt, maar de bodem lijkt bereikt. We verwachten herstel voor de meeste sectoren, zij het nog beperkt. Behalve de impact van de lagere vraag zal de verplichte 1,5 meter afstand in veel sectoren de economische activiteit nog lang beperken”, aldus Rabobank-econoom Ester Barendregt.

Voor de wereldeconomie voorspelt de bank voor dit jaar een krimp met 4,1%, waarna in 2021 weer een groei van 4,3% te zien zou moeten zijn.