Problemen door droogte nemen toe

Er blijft sprake van een dreigend watertekort en de situatie in de landbouw blijft zorgelijk door de droogte.

Ondanks de gevallen en voorspelde regen, blijft het erg droog voor de tijd van het jaar en loopt het neerslagtekort nog altijd op. Wat betreft de Landelijk Commissie Waterverdeling is er nog altijd sprake van een dreigend watertekort, de situatie in de landbouw blijft zorgelijk. De gewassen hebben namelijk de komende periode meer water nodig, wat er voorlopig niet voldoende zal vallen.

Gewasschade en verminderde opbrengsten

De commissie schrijft: ‘Zeker in gebieden waar geen wateraanvoer mogelijk is, lijken gewasschade en verminderde opbrengsten onvermijdelijk. Ook de grasgroei voor de rundveehouderij is sterk geremd. De regenwaterbassins in de glastuinbouw zijn nagenoeg leeg, waardoor deze sector andere waterbronnen moet gaan gebruiken.’

Neerslagtekort loopt weer op

Het huidige neerslagtekort, landelijk gemiddeld 164 mm, is fors meer dan in recordjaar 1976. Door de regen de afgelopen week is het neerslagtekort iets teruggelopen, maar daar komt aan het eind van deze week verandering in. De verwachting is dat na donderdag de temperaturen weer oplopen, waardoor de verdamping toeneemt. De komende twee weken verwacht het KNMI dat het gemiddelde neerslagtekort zal toenemen tot 181 mm.

Perceel met verdroogd gras in de Achterhoek. De droogte leidt tot steeds zorgelijker situaties voor de landbouw. Foto: ANP

Beregeningsverboden oppervlaktewater

De delen van Nederland die vanwege de ligging veelal volledig afhankelijk zijn van neerslag voor de aanvoer van water, zijn wederom de gebieden waar ook het neerslagtekort het grootst is. In het Zuidwesten, Zuiden en Oosten is het neerslagtekort nu al meer dan 180 mm. Waterschappen in deze regio’s hebben voor grote delen van hun werkgebied verboden om water uit rivieren, beken en vaarten te gebruiken voor beregening.

Rondom de Sallandse heuvelrug en op sommige plekken in Twente en het noorden van Groningen zijn de tekorten wat minder groot, daar viel afgelopen weekend een grotere hoeveelheid neerslag, tot plaatselijk meer dan 40 mm in de eerste week van juni.

Grondwaterstand loopt hard terug door droogte

In de droogste regio’s loopt ook de grondwaterstand nu hard terug. De afgelopen week is er sinds lange tijd weer een behoorlijke hoeveelheid neerslag gevallen, waardoor de grondwaterstandsdaling momenteel stagneert en de grondwaterstanden lokaal zelfs iets gestegen zijn. Op dit moment is de ruimtelijke variatie in de grondwaterstanden groot; variërend van normaal tot zeer laag voor de tijd van het jaar.