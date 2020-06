Oud-VVD-wethouder maant partijgenoten

De stikstofmaatregelen moeten veel meer worden gericht op innovatie van bedrijven en minder op de uitkoop van bedrijven. Dat schrijft oud-VVD-wethouder Ilona Lagas uit Ommen in een brief aan fractievoorzitter Klaas Dijkhoff van de VVD.

Lagas vindt dat de VVD-Kamerleden, maar ook hun collega’s van andere partijen, te veel accent leggen op het uitkopen van bestaande bedrijven in de huidige stikstofplannen.

In een toelichting zegt Lagas dat haar oproep niet voortkomt uit lokale VVD-geledingen, maar van een groep bezorgde boeren en burgers uit verschillende geledingen. “Ik heb de brief aan Dijkhoff gestuurd, omdat ik zelf VVD‘er ben. Maar ik ken ook Maurits von Martels, die woont hier in de buurt, dus hij heeft een afschrift gekregen.”

Domino-effect door bedrijven uitkopen

Volgens Lagas is er te weinig aandacht voor de problemen binnen de landbouw. Ze zegt dat de voedselvoorziening in de toekomst een probleem kan worden, als besloten wordt bedrijven uit te kopen. Ze schetst dat er een domino-effect kan optreden door het opkopen van bedrijven. Daardoor zullen ook aan- en afnemende bedrijven genoodzaakt zijn in te krimpen. “We zien nu Unilever vertrekken. Wat betekent het als die al zijn onderzoek vanuit Nederland weghaalt en naar Engeland verhuist, omdat daar niet de strenge EU-regels gelden?”

Wie bepaalt er of een bedrijf mag stoppen? Rechtsongelijkheid is een reëel risico

Bij de verdeling van de stikstofgelden is er onvoldoende oog voor de innovatiekracht binnen de landbouw, vindt Lagas. “Investeren in stoppers heeft vooral negatieve effecten. Door de ontstane onzekerheid zullen ook potentieel levensvatbare bedrijven overwegen te stoppen. Wie bepaalt er of een bedrijf mag stoppen? Rechtsongelijkheid is een reëel risico. De voorgestelde € 1,3 miljard dekt dan bij lange na niet de kosten”, aldus Lagas in haar brief. Ze geeft een aantal suggesties voor innovatiesteun:

Emissiearme stalsystemen bij nieuwbouw

Gebruik van luchtwassers

Stimuleren van de weidegang

Het verbeteren van het voermanagement

Meer gebruik van reststromen als voeding van dier of bemesting van grond

Innovaties rondom uitrijden van dierlijke mest

“Eerder heeft de VVD aangegeven dat nieuwe stappen afgestemd zouden worden met de sector. Dit hebben wij de afgelopen maanden erg gemist.”