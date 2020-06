Ondernemingsraad Vion staat niet achter demonstratie

Omwonenden en dierenrechtorganisaties voerden actie om Vion per direct te sluiten.

De Ondernemingsraad (OR) van Vion staat niet achter de demonstratie die vrijdagmiddag gaande was bij de Vion-slachterij in Boxtel. De actievoerders zeggen op te komen voor werknemers, omwonenden en dieren. Ze maken zich daarnaast zorgen om de coronabesmettingen bij de slachterij.

Maatregelen omtrent corona

‘Wij willen duidelijk uitspreken dat wij niet achter deze demonstratie staan. Wat ons betreft moeten we samen onze schouders er onder zetten, tegen het virus en voor het draaiende houden van de voedselvoorziening – ook voor al die gezinnen die hier een bijdrage aan leveren’, aldus de OR. ‘We horen van de medewerkers dat ze zich veilig voelen met alle maatregelen die genomen zijn, maar zich ook soms nog zorgen maken. Andere signalen die ik met jullie wil delen zijn; dat onze medewerkers zich de negatieve publiciteit aantrekken rondom hun werk bij de slachterij, de huisvesting en het vervoer.’

De demonstratie verliep rustig, aldus de actiegroep op Twitter, en werd rond half 3 afgesloten. Volgens Omroep Brabant waren er ongeveer 30 actievoerders.

Geen actie van boeren

Farmers Defence Force (FDF) riep gisteren leden op om stand-by te staan om in actie te komen als dat nodig zou zijn. De boeren lieten de gemeente weten in actie te komen om ervoor te zorgen dat de wegen vrij blijven voor vrachtwagens met vee. “We laten onze slagerijen niet sluiten of vertragen”, aldus FDF in een statement op Facebook. FDF is voor zover bekend niet in actie gekomen.