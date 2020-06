OM bezorgd over aanpak milieucriminaliteit

Het Openbaar Ministerie (OM) is bezorgd over de beschikbare opsporingscapaciteit voor milieucriminaliteit.

Dat blijkt uit het jaarverslag van OM over 2019. Het OM vindt dat structureel geregeld moet worden dat de gespecialiseerde capaciteit die nodig is voor de opsporing van milieucriminaliteit niet wordt ingezet voor andere doelen.

Gewasbeschermingsmiddelen

Bij milieudelicten gaat het vaak over het niet naleven van de mestwet of de wetgeving voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. “Achter de ogenschijnlijk technische regels gaat serieuze criminaliteit schuil, met soms gelegenheidsdaders, maar zeer zeker ook georganiseerde criminaliteit die met milieucriminaliteit fors geld verdient”, aldus het OM.

‘Illegale handel in pesticiden’

“Milieucriminaliteit draait vaak om personen en bedrijven die veel geld verdienen en een groot deel van de kosten afwentelen op de samenleving. Bijvoorbeeld criminelen die grof geld verdienen aan de illegale handel in pesticiden, zonder te investeren in ontwikkelkosten en zonder zich te bekommeren om de gevolgen voor mens en milieu. De maatschappij is hiervan de dupe, omdat de integriteit van het maatschappelijke en economische stelsel aangetast wordt. Daarnaast kan gevaar ontstaan voor milieu en gezondheid”, aldus het OM in het jaarverslag.

Aandacht voor naleving en handhaving

Het Openbaar Ministerie benadrukt dat er voldoende aandacht voor naleving en handhaving moet zijn. Als de regels structureel worden overschreden, tast dat volgens het OM de geloofwaardigheid van de overheid aan. “Realisatie van door de overheid gestelde klimaatdoelen, vergt ook dat meer wordt ingezet op de aanpak van milieucriminaliteit”, aldus het OM.

95 strafrechtelijke onderzoeken

In 2019 heeft het Functioneel Parket 95 strafrechtelijke onderzoeken gedaan door milieuzaken. Dat zijn er aanzienlijk minder dan in de jaren daarvoor, toen er tussen de 113 (2018) en 127 (2016) werden gedaan. De rechter legde in 28 gevallen van strafrechtszaken op het gebied van milieu een gevangenisstraf op. In 19 gevallen ging he om een straf tot 1 jaar, vijf keer ging het om 1 tot 2 jaar en vier keer ging het om celstraf tussen de 2 en 5 jaar.