Neerslagtekort blijft ongekend hoog ondanks regen

Na een weekend met welkome regenbuien is het neerslagtekort plaatselijk teruggelopen tot minder dan 120 mm.

Voor de droogtetoestand biedt de neerslag verlichting, maar het tekort blijft hoger dan ooit gemeten. Vooral in het zuidwesten is het neerslagtekort nog altijd groter dan 180 mm. De neerslaghoeveelheden van deze eerste week in juni was erg wisselend: van minder dan 10 in het noorden van Limburg tot meer dan 40 mm in Friesland.

Vrijdag was de natste dag sinds half maart, meldt Weeronline. In een etmaal viel plaatselijk tot 28 mm. Gemiddeld blijft het landelijke neerslagtekort meer dan 160 mm en daarmee fors groter dan in 2018 en zelfs recordjaar 1976. De verwachting is dat het neerslagtekort de komende tijd nog wel zal toenemen. Het midden van de 15-daagse verwachting van het KNMI is maandagmiddag 178 mm. De onzekerheid in deze schatting is groot: de ‘pluim’ waaiert breed uit in een spectrum tussen 200 en 130 mm neerslagtekort.

De neerslag ging plaatselijk ook nog gepaard met hagel. Akkerbouwers en fruittelers hebben zich bij verzekeraar Vereinigte Hagel gemeld met hagelschade. “We hebben nu 45 meldingen binnen van schade in uien, suikerbieten en fruitteelt,” vertelt directeur Jan Schreuder. De meldingen komen uit Zeeland, Flevoland, de Betuwe en het noorden van Groningen. “Rekeninghoudend met de coronaregels nemen de medewerkers de schade op,” licht hij toe.