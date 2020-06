Nederland verbetert, maar scoort slecht in natuur

In Nederland is vergeleken met andere Europese lidstaten sprake van een sterke verbetering in de staat van soorten en habitattypen die bescherming krijgen onder de Vogel- en Habitatrichtlijn. Desondanks bungelt Nederland onderaan de Europese lijst als het gaat om de staat van de natuur.

Dat blijkt uit gegevens in het Compendium voor de Leefomgeving die deze week zijn gepubliceerd. Volgens het compendium heeft in Nederland ongeveer 90% van de habitattypen een zeer tot matig ongunstige staat van instandhouding. Op basis van de Europese regelgeving moet Nederland zorgen voor een gunstige staat van instandhouding, maar de Europese Unie stelt geen einddatum. Nergens doel echt in zicht Voor geen enkele lidstaat is het doel van de Vogel- en Habitatrichtlijn echt in zicht. Van veel soorten en habitattypen is de staat van instandhouding in Europa ongunstig. Over heel Europa heeft 24% van de habitattypen en 31% van de beschermde soorten een gunstige staat van instandhouding. Nederland scoort lager dan het Europese gemiddelde. De mate waarin verschillende provincies bijdragen aan de verwezenlijking van de doelen van de Europese natuurbeschermingsregels verschilt, blijkt uit een overzicht.