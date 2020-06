NVWA vindt illegale slachtplek op boerderij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op een boerderij in de Betuwe een geïmproviseerde slachtplaats aangetroffen en een grote hoeveelheid overblijfselen van schapen en geiten.

De boer wordt ervan verdacht particulieren de kans te geven om de dieren die zij bij hem kochten ook ter plekke zelf te slachten. Dat meldt de NVWA.

Alleen voor eigen consumptie

Een schapenhouder mag alleen zelf een schaap buiten het slachthuis laten slachten voor eigen consumptie. Het dier moet dan vooraf worden bedwelmd en worden gedood door een persoon met een geldig getuigschrift van vakbekwaamheid. In alle andere gevallen moet een schaap geslacht worden in een erkend slachthuis.

Misdrijf

Rechercheurs van de NVWA troffen de plek woensdag 24 juni aan. Zij doorzochten het bedrijf in een lopend strafrechtelijk onderzoek naar illegaal slachten. Ze namen ook kennelijke slagerswerktuigen in beslag. Een dergelijke illegale slachting valt onder een misdrijf. Wanneer er illegaal wordt geslacht, is er geen toezicht. Daardoor ontstaan er risico’s voor de voedselveiligheid en het dierenwelzijn. De NVWA adviseert consumenten daarom alleen vlees te kopen via de reguliere kanalen.