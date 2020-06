Minister: Tönnies moet coronaschade vergoeden

De Duitse minister van arbeid en sociale zaken vindt dat Tönnies Fleisch aansprakelijk is voor de schade door corona.

De Duitse federale minister voor arbeid, Hubertus Heil, zei zondag tijdens een onlineprogramma dat Tönnies Fleisch aansprakelijk moet zijn voor de schade van de corona-uitbraak. “Iedereen die de regels overtreedt en verspreiding van corona veroorzaakt en zodoende een hele regio gijzelt, moet daarvoor aansprakelijk worden gesteld”, vindt de minister.

Geen overheidssteun

Het lijkt Heil ook onlogisch dat vleesbedrijf Tönnies financiële steun ontvangt in deze crisistijd. Het bedrijf heeft afgelopen jaren ongelooflijk veel geld verdiend, zei de minister. Anton Hofreiter van de Groenen gaat nog een stap verder. Hij riep Tönnies op zijn privé-vermogen aan te wenden om de crisis te bestrijden. Dan kan eigenaar Clemens Tönnies laten zien dat het hem echt spijt, zei Hofreiter.

Reputatieschade

De reputatie van het vleesbedrijf heeft forse schade opgelopen door de corona-uitbraak in de slachterij in Rheda-Wiedenbrück. Het bedrijf krijgt onder meer het verwijt niet mee te werken aan het lokaliseren van alle personeelsleden. Ook gaat een video rond waaruit is af te leiden dat de veiligheidsvoorschriften in de kantine niet worden nageleefd.

Tönnies Fleisch heeft reeds een gebaar gemaakt. Het bedrijf wil de kosten op zich nemen voor een vrijwillige coronatest voor iedereen in het district Gütersloh, waar de Tönnies-slachterij met de besmettingshaard zit.