Minder aanvragen Energie-investeringsaftrek landbouw

Bedrijven in de land- en tuinbouw hebben in 2019 minder aanvragen gedaan voor de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Vorig jaar werden 692 aanvragen gedaan voor een investeringsbedrag van € 54 miljoen. In 2018 waren er nog 836 aanvragen voor een bedrag van € 66,3 miljoen. Dat blijkt uit het jaarverslag EIA van RVO.nl.

Melkkoelingen en tapwaterboilers

De meeste EIA-meldingen werden gedaan voor energie-efficiënte melkkoelingen (171) en direct gasgestookte hoogtemperatuur tapwaterboilers (102). Ook in 2018 waren dit de categorieën waarvoor de meeste aanvragen werden gedaan.

In totaal werden er ruim 19.000 aanvragen gedaan. Ook in het totale aantal aanvragen was er een daling, van 238. Het totale budget dat beschikbaar was voor de IA bedroeg € 147 miljoen. Het totale budget dat naar verwachting is gebruikt voor de EIA bedraagt € 128 miljoen. Dat niet het gehele budget is gebruikt, komt doordat het fiscale aftrekpercentage daalde van 54% naar 45%.

De EIA biedt belastingvoordeel op investeringen in vernieuwende technieken die energie besparen.