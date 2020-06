MOB start procedure tegen biomassacentrales

Mobilisation for the Environment (MOB) is een procedure gestart tegen biomassacentrales in Noord-Brabant.

De milieu-organisatie die eerder succesvol het PAS van tafel wist te vegen, weet dat veel, vooral kleinere, centrales geen vergunning hebben. Volgens het Eindhovens Dagblad gaan door de actie van MOB 23 centrales een onzekere toekomst tegemoet. Net als veel veehouderijen hoefden (kleine) biomassacentrales onder het PAS geen natuurvergunning te hebben. Nu zou dat formeel gezien wel moeten. MOB wil dat Noord-Brabant de bedrijven die geen vergunning hebben, gaat handhaven. De provincie heeft de bedrijven vijf maanden de tijd gegeven om te legaliseren.