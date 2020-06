Luten van ZuivelNL naar GroentenFruit Huis

Janine Luten stopt medio juli als directeur ZuivelNL en volgt per 1 oktober dit jaar Gert Mulder op als algemeen directeur van GroentenFruit Huis. Samen met Richard Schouten vormt zij dan het directieteam van GroetenFruit Huis.

Kees Wantenaar, voorzitter van GroentenenFruit Huis, geeft aan blij te zijn in Luten een waardig opvolger te hebben gevonden voor Gert Mulder. “Haar brede ervaring in de agrarische sector, ook op het terrein van belangenbehartiging, geeft ons het vertrouwen dat met Janine Luten de vereniging ook na vertrek van Gert Mulder verder uitgebouwd wordt”, aldus Wantenaar.

Gert Mulder en Janine Luten. - Foto's: Groenten&Fruit en ZuivelNL

Terugkeer naar plantaardige sector

Luten studeerde Tuinbouw en Marktkunde & Marktonderzoek aan Wageningen Universiteit. Zij werkte onder andere bij Flora Holland, bekleedde diverse functies bij kenniscentrum Aequor en was directeur van Wageningen Academy tot ze in maart 2019 directeur werd bij ZuivelNL. Luten geeft aan ‘met pijn in het hart’ afscheid te nemen van de zuivelsector om terug te keren naar de plantaardige sector.

Zo spoedig mogelijk duidelijkheid over opvolging Luten

Jorrit Jorritsma, voorzitter van het ZuivelNL-bestuur, geeft namens het bestuur aan het vertrek van Luten als directeur te betreuren en bedankt haar voor inzet en betrokkenheid. ZuivelNL wil zo spoedig mogelijk duidelijkheid bieden over de opvolging van Luten.