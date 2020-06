Lokale overlast door welkome plensbuien

Zware regen en onweersbuien zorgden afgelopen weekend voor een zeer welkome plens water, vooral in het oosten en noordoosten van het land.

Plaatselijk viel afgelopen zondag meer dan de maandhoeveelheid voor juni. Zoals in het dorp Meddo in de gemeente Winterswijk (Gld.) waar ruim 110 millimeter viel in een paar uur tijd. In Drenthe werd plaatselijk meer dan 80 millimeter gemeten. De zwaarste buien trokken over de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland. Omdat er weinig wind was bleven buien soms lang hangen. De verschillen waren groot, binnen een paar kilometer waren er verschillen van tientallen millimeters.

70 millimeter binnen 3 kwartier

Ans Prinsen in Meddo registreerde op haar weerstation vanaf half 3 ’s middags binnen 3 kwartier 70 millimeter regen. Daar kwam later op de dag nog ruim 50 millimeter bij. Uiteindelijk kwam er 112 millimeter in de regenmeter. Dat is de grootste hoeveelheid in Nederland dit weekend. In 2010 kwam er in een etmaal nog meer naar beneden met bijna 147 millimeter eind augustus dat jaar. Toen stonden volgens Prinsen weilanden blank in de omgeving, omdat sloten en beken toen het water niet zo snel konden verwerken.

Sloten en beken waren nu in korte tijd ook tot de rand gevuld maar konden toch de watervloed redelijk verwerken. Mede omdat de slootkanten pas geleden nog gemaaid waren volgens Ans Prinsen.

De Roetenbeek in Meddo (Gld.) stond zondag 14 juni tot de rand gevuld na hoosbuien. - Foto: Ans Prinsen, weerstation Meddo

Wateroverlast beperkt

Wateroverlast was er wel in de gebieden waar het hard heeft geregend. Maar dat uitte zich vooral in dorpen en steden met ondergelopen kelders en riolen die al het water niet zo snel konden verwerken. In de omgeving van Meddo zakte het water redelijk snel weg, zowel op bouwland als grasland. Plaatselijk bleef wel water staan op percelen, vooral op kopakkers, ook dat was vrijwel overal redelijk snel verdwenen in de bodem.

Regen in droogste gebieden

De meeste regen viel het afgelopen weekend in gebieden in Oost en Noordoost-Nederland die kampten met forse droogte. Daarmee is het neerslagtekort echter nog lang niet verdwenen. Volgens de gegevens van het KNMI zijn er nog tal van gebieden waar in juni net iets meer dan 20 millimeter regen is gevallen, onder meer in Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Limburg, en delen van Gelderland, Overijssel, Friesland en Groningen. Het gemiddelde neerslagtekort in Nederland zit nog steeds ruim boven het tekort in het recordjaar 1976.