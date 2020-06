LTO: stikstofaanpak samen met andere sectoren

De landbouw moet samen met andere economische sectoren zoeken naar oplossingen voor de stikstofproblematiek. Dat zegt LTO Nederland.

De landbouworganisatie sluit zich aan bij werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW in een gezamenlijke brief aan kabinet en parlement met een pleidooi voor voldoende ontwikkelingsruimte. De Tweede Kamer debatteert donderdag 18 juni over de stikstofproblematiek.

Nederland nog steeds grotendeels op slot

De drie werkgeversorganisaties stellen dat Nederland nog steeds grotendeels op slot zit door de stikstofcrisis. Veel investeringen worden belemmerd doordat de vergunningverlening spaak loopt, aldus de werkgevers. “Het gaat daarbij om verduurzaming van de industrie en de land- en tuinbouw en om belangrijke investeringen in infrastructuur voor wegen, spoor en energie en woningbouw.”

Vergunningverlening essentieel

Kabinet en parlement moeten snel zorgen voor een uitweg uit de impasse, waarbij vergunningverlening essentieel is. De werkgevers bepleiten niet alleen vergunningen te geven voor bedrijven die onder het Programma Aanpak Stikstof konden volstaan met een melding. Werkgevers stellen dat er te veel bedrijven zijn zonder een definitieve en juridisch houdbare vergunning. Die vergunningen moeten definitief worden verstrekt. “Dat helpt veel ondernemers uit een onzekere positie, die ongewenst is.”

Haalbare en realistische doelstellingen

LTO Nederland wijst in een toelichting op de website dat haalbare en realistische doelstellingen met een veilige drempelwaarde voor verwaarloosbare stikstofuitstoot het meest werkbaar is. Daarbij moeten geen doelen worden nagestreefd (zoals uit het advies van Remkes) die niet kunnen worden gerealiseerd (volgens het Planbureau voor de Leefomgeving). Volgens LTO moeten werkgevers gezamenlijk optrekken, om te voorkomen dat de landbouw wordt leeg getrokken door de andere sectoren.

Voldoende perspectief voor economische ontwikkeling

De gezamenlijke provincies roepen het parlement op te zorgen voor voldoende perspectief voor economische ontwikkeling. Zij wijzen erop dat de woningbouw in veel gebieden nog volledig op slot zit door de stikstofuitspraak van de Raad van State, nu een jaar geleden. Naast innovaties (waarbij de uitstoot van stikstof omlaag gaat) bepleiten de provincies een gebiedsgerichte aanpak waarbij de stikstofdruk op natuurgebieden afneemt. Provincies willen niet dat de gebiedsgerichte stikstofwinst wegvloeit in landelijke ontwikkelingsruimte. “De gebiedsaanpak is echter geen tovermiddel waarmee alle problemen worden opgelost”, aldus de provincies in een gezamenlijke verklaring.