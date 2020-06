LTO: goede stoppersregeling nertsenhouderij nodig

Voopr geruimde nertsenbedijven moet een goede, vrijwillige stoppersregeling komen, vindt Martijn Pijnenburg van LTO.

Er moet snel een goede stoppersregeling komen voor geruimde nertsenbedrijven, zegt Martijn Pijnenburg, nertsenhouder in Oirschot en vakgroepvoorzitter Edelpelsdieren van LTO. “De vergoeding uit het Diergezondheidsfonds is alleen maar een bedrag per dier, maar compenseert niet voor de leegstand van de bedrijven na de ruiming.”

Snelle beslissing stoppersregeling noodzakelijk

Een snelle beslissing over een stoppersregeling is noodzakelijk, anders zijn de nertsenhouders gedwongen hun stallen weer vol te zetten, aldus de nertsenvoorman.

Met de beslissing om te ruimen kan Pijnenburg wel leven.

“Als de volksgezondheid in gevaar komt, is er geen andere oplossing. En nu nertsenhouders, hun gezinnen en medewerkers zelf ook gevaar lopen, is er geen andere uitweg. Ik snap de keuze en heb begrip voor de onderbouwing van de deskundigen en daarom kan ik de inzet van het zware instrument van ruimen bij besmette bedrijven accepteren.”

Vergoeding per dier nog niet bekend

Of de vergoeding die nertsenhouders per dier krijgen uit het Diergezondheidsfonds voldoende is, weet Pijnenburg niet. “Die regeling moet nog verder worden uitgewerkt, daarover zijn we nog in overleg. Maar ik ga er van uit dat er marktconforme prijzen betaald zullen worden.”

Volgens het Ministerie zullen de nertsen worden getaxeerd aan de hand van waardetabellen met de meest actuele waarde van de verschillende diercategorieën: fokteef, fokreu en pup. Deze waardetabellen zijn opgesteld door Wageningen University & Research.

Zonder extra geld gedwongen stallen weer vol te zetten

Toch zijn de problemen voor de geruimde nertsenbedrijven niet opgelost met de vergoeding van een marktconforme prijs voor de geruimde nertsen. Het inkomen na de ruiming van deze bedrijven valt helemaal weg, en dat kan volgens Pijnenburg alleen worden opgevangen door snel met een goede vrijwillige stoppersregeling te komen.

Die regeling zal minimaal er voor moeten zorgen dat de nertsenbedrijven tot 2024 een inkomen houden, aldus de LTO-nertsenvoorman. “Ik verwacht dat wij als LTO binnenkort hierover met het ministerie om tafel zitten om daar goede afspraken over te maken.”

Nertsenhouders hun foklijnen kwijt door ruiming

Door het ruimen zijn de getroffen nertsenhouders in een klap hun foklijnen kwijt en die is niet zo maar binnen een jaar weer opgebouwd, stelt Pijnenburg. “Op dit moment is er alleen tot een vergoeding voor de geruimde dieren besloten, niet voor de leegstand van het bedrijf na de ruiming. Als er niet snel duidelijkheid komt over een stoppersregeling zijn deze nertsenhouders wel gedwongen de stallen zo snel als mogelijk weer te herbevolken voor de continuïteit van hun bedrijf.”

Waarschijnlijk meer dan zeven nertsenbedrijven getroffen door corona

Pijnenburg is overigens bang dat het niet zal blijven bij de door corona getroffen zeven bedrijven met in totaal negen locaties in de Brabantse gemeenten Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne, Sint Anthonis en de Limburgse gemeente Venray.

Mensen maken zich zorgen over hun eigen gezondheid en die van hun gezin. Mijn telefoon gaat van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat

“Alle ruim 140 nertsenbedrijven in Nederland worden nu gescreend op het coronavirus, het is echt afwachten wat daar uit gaat komen. Ik verwacht dat we over een paar weken meer zullen weten. Er heerst in ieder geval heel veel onrust in de achterban. Mensen maken zich zorgen over hun eigen gezondheid en die van hun gezin. Mijn telefoon gaat van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Ik krijg veel bezorgde nertsenhouders aan de lijn die zich hardop afvragen hoe het verder moet. De onzekerheid onder de nertsenhouders is erg groot.”

Of er veel belangstelling is onder nertsenhouders voor een stoppersregeling kan Pijnenburg nog niet zeggen. “Dat zal ook afhangen wat er uit de screening van de nertsenbedrijven gaat komen. Duidelijk is in ieder geval dat het coronavirus lang zal blijven hangen en dus de zorgen ook lang zullen blijven.”