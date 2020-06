Kamer wil brede voeraanpak voor stikstof

Landbouwminister Carola Schouten moet afspraken maken met de sector voor een pakket aan mogelijkheden om de stikstofemissie in de veehouderij te verlagen via het voerspoor.

Daarbij moet het doel (de vermindering van de eiweitgehalten) voorp staan en moeten de maatregelen zich richten op het totaalrantsoen. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde dinsdag 23 juni een motie van die strekking van Carla Dik-Faber. Zij diende de motie samen met de VVD‘er Mark Harbers en de CDA‘er Jaco Geurts in. Het doel van de motie is niet om de kracht voermaatregel voor dit jaar te veranderen, maar om voor volgend jaar regels te maken die draagvlak hebben. Minister Schouten heeft vorige week tijdens het Kamerdebat al toegezegd dat ze met de sector in gesprek wil om te zien of er een alternatief voerspoor kan worden ingevoerd dat nog dit jaar van kracht moet worden en dat in de plaats zou komen van de krachtvoermaatregelen.

Afrekenbare stoffenbalans

De Kamer wil dat het kabinet bij de herziening van het mestbeleid een systeem van een afrekenbare stoffenbalans bij de mogelijkheden betrekt. De afrekenbare stoffenbalans moet in plaats komen van het bestaande rechtensysteem, heeft het Adviescollege Stikstofproblematiek geadviseerd. Met de afrekenbare stoffenbalans wordt de mineralenstroom van en naar landbouwbedrijven in kaart gebracht. CDA‘er Jaco Geurts diende samen met coalitiegenoten Mark Harbers (VVD), Tjeerd de Groot (D66), Carla Dik Faber (ChristenUnie) en SGP‘er Roelof Bisschop en PvdA‘er William Moorlag een motie in die de regering oproept een systeem van een afrekenbare stoffenbalans uit te werken en te betrekken bij het mestbeleid.