Kamer: bij één besmetting bedrijf dicht

Bedrijven, waaronder slachthuizen, die de coronaregels negeren moeten onmiddellijk gesloten worden als iemand die daar werkt besmet is met het coronavirus.

Dat vindt de Tweede Kamer. Een motie waarin de regering wordt verzocht om te zorgen dat slachthuizen de coronamaatregelen naleven, werd dinsdag 2 juni door het gehele parlement gesteund. De motie was ingediend door de Kamerleden Laura Bromet en Paul Smeulders (beiden GroenLinks). Aanvankelijk was de motie alleen gericht op slachthuizen. Om meer partijen mee te krijgen, werd de motie verbreed tot alle bedrijven. Bovendien werd in de tekst opgenomen dat het gaat om bedrijven die de voorschriften negeren.

Volksgezondheid in het geding

Volgens de Kamer komt de volksgezondheid in het geding als de naleving van de coronaregels in slachthuizen niet op orde is. Bovendien is het toezicht op de naleving van de regels versnipperd over veel verschillende instanties.