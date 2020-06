Kamer: Mercosur-verdrag van tafel

Een nipte meerderheid van de Tweede Kamer keert zich tegen een handelsverdrag tussen de Europese Unie en de Zuid-Amerikaanse Mercosur-landen.

Een verdrag levert oneerlijke concurrentie op voor de boeren in Nederland, vindt de meerderheid.

In een motie vraagt het parlement de regering om aan de Europese Commissie te melden dat Nederland de steun voor het Mercosur-verdrag intrekt. Het verdrag moet van tafel, vindt de Tweede Kamer.

Akkoord handelsverdrag Mercosur

De Europese Commissie en de Mercosur-landen ( Argentinië, Brazilië Paraguay en Uruguay) bereikten begin vorig jaar een akkoord over een handelsverdrag.

De motie van Esther Ouwehand (Partij voor de de Dieren) was mede ingediend door GroenLinks, Forum voor Democratie, PVV, SP, Denk en de groep Krol-Van Kooten Arissen. Regeringspartij ChristenUnie ondersteunde de motie.

Een eerdere poging van Ouwehand om de Kamer te bewegen Mercosur af te wijzen mislukte. Toen stemden 50Plus en Christenunie tegen een motie die weliswaar hetzelfde uitsprak, maar minder overwegingen bevatte.

Oneerlijke concurrentie

In de motie stelt het parlement dat de landbouwstandaarden in Mercosur lager zijn dan in de Europese Unie en dat er geen mogelijkheden zijn om de Europese standaarden af te dwingen. Het verdrag leidt, aldus de motie ‘tot een forse toename van oneerlijke concurrentie voor de Europese boeren’. En daar wordt bij aangevoerd dat er in het verleden meermalen is gefraudeerd met voor export bestemd Braziliaans vlees.