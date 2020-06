Hitteprotocol op elke warme dag boven 27 graden

Het hitteprotocol gaat dit jaar in op elke dag die volgens de verwachtingen warmer dan 27 graden Celsius wordt.

Dat blijkt uit de vernieuwde versie van het Nationaal plan veetransport bij extreme temperaturen, gepubliceerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De plannen zijn gemaakt door verschillende organisaties in de veevervoer- en vleessectoren.

Saveetra en Vee&Logistiek hanteren 27 graden als grens

Voor dit jaar hebben de samenwerkende veetransporteurs (Saveetra) en Vee&Logistiek afgesproken om die grens van 27 graden te hanteren voor de hitteplannen. De overige sectoren hanteren de maximale temperatuur van 30 graden.

Eerder was het protocol van toepassing als vier dagen achter elkaar temperaturen van boven de 27 graden werden verwacht. Boven de 35 graden mogen er geen dieren vervoerd worden.

Er zijn ook regels rondom het vervoeren van dieren als het extreem koud is. Zo moeten dieren onderweg bijvoorbeeld kunnen beschikken over drinkwater, wat zou kunnen bevriezen bij temperaturen onder nul. Geconditioneerd transport maakt het lastiger om voor extreem koude temperaturen duidelijke regels op te leggen, constateren de partijen.

Tijdens het hitteprotocol in 2017 werden bij Vion de wagens met dieren gekoeld met ventilatoren en werd het wegdek nat gemaakt, dat zorgt eveneens voor verkoeling. - Foto: Bert Jansen

Extra controles NVWA

Bij extreme hitte of koude gaat de NVWA extra controles uitvoeren op transporten met extra aandacht voor temperatuur, noodplan, watervoorziening (inclusief vriespuntverlagende middelen) en ventilatie. Hierbij wil de autoriteit voorkomen dat vrachtwagens onderweg stil moeten worden gezet, dus zullen de controles zoveel mogelijk op of in de buurt van de bestemming plaatsvinden.

Ook slachthuizen kunnen controles op maatregelen om hittestress bij dieren te voorkomen, verwachten. Bijvoorbeeld minder dieren in een wagen, extra aandacht voor ventilatie en drinkwater onderweg en het parkeren van de wagen in de schaduw bij (tussen)stops.

Tropenrooster bij vertificeren voor export

De NVWA biedt de mogelijkheid om op warme dagen volgens tropenrooster te certificeren voor de export: van 4.00 uur tot 22.00 uur, zodat vrachtwagens op de koelere momenten van de dag onderweg zijn.

Internationale transporten van meer dan 8 uur worden ook extra gecontroleerd op de temperatuur. Op Europees niveau is het Nederlandse ministerie in overleg om afspraken te maken om boven de 30 graden geen langeafstandstransport toe te staan.