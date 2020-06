Greenpeace-directeur wil LTO-voorzitter worden

Greenpeace-directeur Joris Thijssen ziet zichzelf als geschikte kandidaat voor het voorzitterschap van LTO.

Thijssen heeft een open sollicitatie gestuurd naar de directie van LTO. Daarin zegt hij onder andere dat ‘zijn handen jeuken’ om de lobbystrategie van de boerenbelangenbehartiger grondig te herzien.

“Zo zou ik mij hard maken voor een grootschalig omslagfonds waarmee boeren worden gesteund in het verkleinen van hun veestapel, sluiten van kringlopen, uitfaseren van kunstmest en krachtvoer en het bestrijdingsmiddelengebruik naar nul toe brengen,” schrijft Thijssen.

Forse krimp veestapel

Voor een indicatie van zijn kennis en ervaring verwijst hij naar de website van Greenpeace en voegt het eerder gepubliceerde rapport 'Betaalbaar Beter Boeren' toe. Daarin pleit de milieuorganisatie voor onder andere een forse krimp van de veestapel.

LTO wil in november nieuwe voorzitter bekend maken

LTO Nederland is recent begonnen met het traject voor de selectie van een nieuwe voorzitter. De bedoeling is om in november de nieuwe voorzitter bekend te maken, na inspraak van de ledenraad.