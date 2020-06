Gelderse subsidieregeling wolvenpreventie vastgesteld

Veehouders kunnen vanaf 3 augustus 2020 subsidie aanvragen op de website van de provincie.

De provincie Gelderland heeft de subsidieregeling voor het nemen van preventieve maatregelen om wolvenschade te voorkomen definitief vastgesteld. Veehouders kunnen vanaf 3 augustus 2020 subsidie aanvragen op de website van de provincie.

Circa 600 boeren kunnen aanspraak maken

Binnen het aangewezen wolvengebied op de Veluwe zijn circa 600 boeren die aanspraak kunnen maken op de regeling. Er is dit jaar € 500.000 beschikbaar. Volgend jaar waarschijnlijk € 600.000. Dat hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland besloten.

Medio mei maakten GS reeds bekend dat zij het adviesrapport 'Gebiedsgericht preventieplan wolvenschade Veluwe’ goedkeurden, met het oog op definitieve vaststelling op 23 juni 2020. De regeling is onderdeel van de Regels voor Ruimte Gelderland, waarin alle subsidieregels zijn opgenomen die te maken hebben met de uitvoering van provinciaal beleid.

Schade door wolven liever voorkomen dan vergoeden

Landbouwgedeputeerde Peter Drenth: “Er ligt een solide advies van de wolvencommissie, op basis van uitgebreide gesprekken in het gebied. We zien kansen om schapen- en geitenhouders te helpen om hun dieren te beschermen en tegelijk ook ruimte te geven voor de wolf.”

Provincie Gelderland verwacht dat de regeling voor wolfwerende maatregelen helpt om te voorkomen dat wolven schapen en geiten aanvallen. “Daarmee voorkomen we, zeker op de langere termijn, ook extra kosten. Bovendien willen we schade door wolven liever voorkomen dan achteraf vergoeden. Daarnaast dragen we op deze wijze ook bij aan het bevorderen van biodiversiteit en maatschappelijk draagvlak voor de aanwezigheid van wolven”, aldus de provincie.