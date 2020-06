Gelderland wil ‘stikstofshoppen’ Veluwe voorkomen

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland roepen het Rijk op voor een stikstofaanpak op maat op de Veluwe.

Zonder maatwerk zouden niet alleen Gelderland, maar ook grote delen van Nederland op slot komen te zitten. Dat meldt de provincie Gelderland.

Onvoldoende ruimte

Volgens GS maakt het kabinet geen eenduidige keuze in welke gebieden in 2030 de stikstofnorm moeten halen. De ‘one size fits all’ benadering levert betere natuur op, maar zet het grootste natuurgebied in Gelderland op een dikke onvoldoende. Er zou onvoldoende ruimte zijn voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen op de Veluwe, in Gelderland en in een groot deel van Nederland. Door de stikstofproblematiek kunnen alleen al dit jaar in Gelderland 3.000 woningen niet worden gebouwd.

‘Stikstofshoppen’ tegengaan

In andere delen van het land zijn steeds meer initiatiefnemers voor stikstof afhankelijk van de Veluwe. Om ongecontroleerd en ongericht wegkopen van stikstofruimte bij boeren op de Veluwe voor te zijn, is een maatwerkaanpak nodig. Die aanpak moet de ruimte eerlijk verdelen.

Wildwestpraktijken voorkomen

Landbouwgedeputeerde Peter Drenth: “We willen alles op alles zetten om wildwestpraktijken te voorkomen. Ongecontroleerde opkoop zorgt voor verloedering van het buitengebied en kan ondermijning in de hand werken. Als er geen maatwerkaanpak voor de Veluwe komt, is het lukraak opkopen niet tegen te houden. En dit terwijl de natuur er nog steeds slecht voorstaat.”

Gebiedsgerichte benadering

De provincie werkt aan een stikstofaanpak samen met Gelderse sectorpartijen uit de bouw, mobiliteit, landbouw, natuur, industrie, gemeenten en waterschappen. De Gelderse stikstofaanpak is een gebiedsgerichte benadering. “Naast de Veluwe maken we ook werk van maatregelen voor de Achterhoek en Rijntakken”, aldus provincie.