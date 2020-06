Geen nieuwe coronabesmettingen uit screening nertsen

Uit het screeningsonderzoek onder alle nertsenbedrijven naar antistoffen tegen het coronavirus zijn tot nu toe geen nieuwe besmette bedrijven aan het licht gekomen. Dat zegt veterinair epidemioloog Arjan Stegeman van de Universiteit Utrecht.

De bedrijven waar antistoffen zijn gevonden, zijn al eerder bekend geworden via het early warningonderzoek, waarbij dode nertsen werden onderzocht op het coronavirus. Alle vijftien besmette bedrijven zijn inmiddels geruimd. Bij een paar nertsenbedrijven werd wel bij een enkel dier antistoffen aangetoond, maar dat is onvoldoende bewijs voor infectie. Deze bedrijven zijn opnieuw bemonsterd en onderzocht. Het zou kunnen zijn dat deze bedrijven pas recent geïnfecteerd zijn, waardoor er nog weinig antistoffen zijn.

Ruimen gerechtvaardigd

Het College voor Beroep van het Bedrijfsleven oordeelde in een voorlopige voorziening dat het ministerie van landbouw de nertsen op de besmette bedrijven mag ruimen. Ook in het definitieve oordeel zegt de rechter nu dat het ruimen vanwege de volksgezondheid gerechtvaardigd is.