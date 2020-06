Geborgde waterschapszetels zijn nog niet weg

De geborgde waterschapszetels zijn niet zomaar weg. Zeker deze kabinetsperiode komt er geen meerderheid voor een verandering van de Waterschapswet, zoals GroenLinks in een initiatiefwet voorstelt.

Tijdens het algemeen overleg over het waterbeleid bleek dat de huidige coalitie (CDA, VVD, ChristenUnie en D66) het onderling niet eens zijn over een aanpassing. CDA is van de regeringspartijen pertinent tegen de afschaffing van de geborgde zetels (voor landbouw, industrie en natuurorganisaties) die onafhankelijk van de waterschapsverkiezingen worden ingevuld in de waterschapsbesturen. D66 is al jaren warm pleitbezorger voor de afschaffing van de geborgde zetels.

Advies commissie Boelhouwer

Een groot aantal partijen (waaronder GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, PvdA, 50Plus) wil van de geborgde zetels af. CDA en SGP zijn uitgesproken voor behoud van de geborgde zetel. D66-woordvoerder Tjeerd de Groot zei maandag tijdens een algemeen overleg dat het afschaffen van de geborgde zetels een kwestie is die tijdens een volgende formatie aan de orde moet komen. Ook VVD‘er Remco Dijkstra lijkt het geen goed idee de geborgde zetels tijdens deze kabinetsperiode af te schaffen.

Aanleiding voor de discussie over de invulling van de waterschapsbesturen is het advies van de commissie Boelhouwer (onder voorzitterschap van PvdA‘er Jan Boelhouwer. De commissie adviseerde eerder deze maand om de geborgde zetels af te schaffen. LTO Nederland vindt het advies onbegrijpelijk. De Commissie Boelhouwer erkent het specifieke agrarische belang bij de geborgde zetels. Volgens de commissie komen die belangen in een gewoon democratisch gekozen waterschapsbestuur (zonder geborgde zetels) echter ook tot hun recht.

Initiatiefwet geborgde zetels waterschappen

Kamerlid Laura Bromet van GroenLinks presenteerde maandag een initiatiefwet om de geborgde zetels in de waterschappen af te schaffen. Zij stelt dat waterschappen steeds meer bevoegdheden en beleidsruimte krijgen en daar hoort volgens haar een volledig democratisch gekozen bestuur bij. De wet is ter consultatie op het internet gepubliceerd.