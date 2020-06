FDF wil professionaliseren als lobbyclub

Farmers Defence Force (FDF) wil professionaliseren als lobby-organisatie. Hiervoor is de groep bezig met het samenstellen van teams van specialisten.

FDF roept ‘kundige leden’ op om zich te melden als ze deel uit willen maken van een team van specialisten op het gebied van dierlijke productie, plantaardige productie, juridische kennis of mediacommunicatie.

“Met deze opzet zijn we minder afhankelijk van bestuurlijke ‘kopstukken’ en wordt de doelstelling en boodschap beter en breder neergezet”, aldus de organisatie op hun website. Boeren of anderen die zich willen aansluiten bij de specialistenteams, doen dit op vrijwillige basis, licht voorzitter Mark van den Oever toe.

‘Vanuit het hart’

“We willen mensen die het doen vanuit hun hart, omdat ze willen strijden voor het boerenbelang”, aldus Van den Over. “Als die ruimte er op een later moment is, gaan we deze mensen zeker belonen voor hun inzet.” De zoektocht is, wat de voorzitter betreft, goed van start gegaan. “We hebben team plant al bijna rond en ook in andere teams al een aantal personen gevonden.” Hierbij noemt hij onder andere de naam van fruitteler Walter Ruis en akkerbouwer Kees Hanse. Deze laatste hield tijdens de laatste demonstratie van Farmers Defence Force een vurig pleidooi op het podium in Den Haag.

Input en feedback van leden

De dagelijkse organisatie blijft in handen van de 4 huidige bestuurders, maar zal inhoudelijk worden gevoed door de specialisten, die op hun beurt in gesprek blijven met de leden voor input en feedback. “We willen een duidelijke FDF-lijn hebben en tegelijk onze leden blijven informeren en naar hen blijven luisteren,” vertelt Van den oever.

Belangrijkste punten onveranderd

De belangrijkste punten van FDF zijn onveranderd sinds het plan dat de boeren op 1 oktober aanboden aan het ministerie van Landbouw. Wat betreft stikstof willen ze dat er geen besluiten worden genomen door het kabinet, zonder daarover in gesprek te gaan met de boeren, geen verplichte onteigening en geen rekenmodelen. Daarnaast wil FDF zich hard maken voor onder andere kostendekkende prijzen en een compensatie voor nertsenhouders.

‘Duizenden leden’

FDF heeft volgens Van den Oever inmiddels ‘duizenden’ leden verzameld. “Zodra het kan, moet er een ledenvergadering komen. In verband met corona is het nu niet mogelijk om zo’n bijeenkomst te organiseren, als er misschien wel 1.000 man op af komt.”