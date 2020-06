EuroTier 2020 uitgesteld naar februari 2021

DLG stelt de EuroTier 2020 uit naar februari 2021 in verband met de coronapandemie.

Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) stelt de tweejaarlijkse beurs EuroTier uit van november naar februari volgend jaar. Reden is de aanhoudende onzekerheid omtrent het verloop van de coronapandemie.

EuroTier niet mogelijk met huidige coronamaatregelen

Volgens DLG was de beslissing moeilijk, maar noodzakelijk gezien het internationale karakter van het evenement, dat nu plaats zal vinden van 9 tot 12 februari 2021. Het hoofddoel van de EuroTier is het internationale contact tussen standhouders en bezoekers en dat is onder het huidige coronaregime niet mogelijk of althans moeilijker.

EuroTier is een beurs voor de veehouderij en aanbieders van stalinrichting en aanverwante zaken. Samen met de beurs zou in november ook een soortgelijk evenement voor de energiesector onder de titel EnergyDecentral worden gehouden, maar ook dat is verschoven naar februari.