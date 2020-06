Ekoplaza gaat corona-standpunt niet terugnemen

Ekoplaza-directeur Erik Does gaat zijn bewering dat gewasbeschermingsmiddelen mede-oorzaak zijn van het coronavirus niet terugnemen of rectificeren.

Dat meldt Does tegenover Boerderij. LTO vroeg vorige week Ekoplaza de ‘bizarre’ bewering terug te nemen. Waarnemend LTO-voorzitter Wim Bens vindt het alle perken te buiten gaan dat Does in een feitenvrij relaas de gangbare landbouw de schuld van de grootste pandemie van 100 jaar in de schoenen schuift.

Discussie leeft

Does ziet dat anders. Hij ziet zijn blog met de betreffende bewering als onderdeel van een discussie die leeft en dat aandacht nodig heeft. “De agenda van het publieke debat wordt soms gedomineerd door organisaties en mensen die de wetenschap gebruiken of misbruiken om een punt te maken. Wetenschap gaat over dingen die we weten en ook over dingen die we niet weten. Zie welke verdeeldheid er momenteel is tussen wetenschappers over de beste aanpak van het coronavirus en wat de verdeeldheid doet met het publiek. Dit zegt overigens niets over de wetenschap, het zegt wel iets over mensen die de wetenschap aanwenden om punten te maken die in hun wereldbeeld passen. En als je dan onverhoopt de andere kant van het verhaal belicht, dan gaan mensen op het orgel en zetten zij andersdenkenden weg als wereldvreemd. In die zin is het goed dat er discussie is…”

Mensen leven graag in de veronderstelling dat de wereld om ons heen maakbaar was, is en zal zijn. Dat is niet zo

Does repte in zijn blog dat vaccinatie een deeloplossing van de coronacrisis is, maar dat eigenlijk de werkelijke oorzaak aangepakt moet worden. Dus de hoogste prioriteit geven aan de vitaliteit, biodiversiteit en gezondheid van onze planeet en alle mensen die daarop leven. Dan pakken we de oorzaak aan en zullen er minder frequent virussen muteren.” Does licht toe: “Dat bedoel ik in de context dat wij zaken niet zwart wit moeten zien. Mensen leven graag in de veronderstelling dat de wereld om ons heen maakbaar was, is en zal zijn. Dat is niet zo. Wij kunnen niet alles verklaren en wij hebben beperkt invloed: ten goede en ten kwade.

Kwetsbaarheid

Het coronavirus heeft onomstotelijk aangetoond dat wij kwetsbaar zijn. Alle energie stoppen we nu in het bestrijden van de nadelige gevolgen van het virus (reactief). Maar hoe voorkomen we in de toekomst dat de natuur de mensheid de maat neemt? Of anders geformuleerd: hoe voorkomen we dat de mensheid de mens het leven zuur maakt in de toekomst? Wat is er voor nodig om gezond te leven en blijven leven? Dat zijn complexe vragen en die komen nu niet tot nauwelijks aan bod.

Tot slot een vraag aan Does: Biologisch heeft van zichzelf een erg sterk marketingconcept. Waarom maakt Ekoplaza dan in reclamecampagnes/uitingen vaak de gangbare landbouw zwart, in plaats van de eigen kracht van biologisch uit te gaan? “Sterk, vaak, zwart maken…? Ik weet niet waar dit vandaan komt, maar hier kan ik natuurlijk geen antwoord op geven. De vraag illustreert hoe de vragensteller in de materie zit: geladen. Daarmee diskwalificeer je de vraag. Ik stel voor dat je de vraag anders stelt, dan geef ik een serieus antwoord.”