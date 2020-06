EU-commissaris: boer centraal in strategie biodiversiteit

De boer staat centraal in de nieuwe biodiversiteitsstrategie van de Europese Commissie. Dat zegt Europees Milieucommissaris Virginijus Sinkevičius.

Sinkevičius sprak maandag met de landbouwcommissie van het Europees Parlement. De Europese Commissie wil de biodiversiteit in de Europese Unie herstellen door tenminste 30% van het grondgebied (inclusief de zeeën) als natuurgebied te beschermen. Tegelijk moet ook de biologische landbouw uitbreiden (tot 25% van het landbouwareaal in 2030) en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en antibiotica met de helft naar beneden ten opzichte van 2019.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Sinkevičius zegt dat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid cruciaal is voor de biodiversiteitsstrategie. “Boeren zijn het eerste slachtoffer van de afname van de biodiversiteit”, aldus Sinkevičius. Hij meent dat de inkomens van de boeren er op vooruit kunnen gaan, als er meer biologische productie is. Hij argumenteert dat op dit moment de biologische boeren naar verhouding meer inkomen hebben dan hun gangbare collega‘s.

Geen zorgen maken over voedselvoorziening

Angst voor de voedselzekerheid is niet nodig, vindt Sinkevičius. “Bij de huidige Covid-19-crisis hebben we gezien dat de Europese land- en tuinbouw nog steeds exporteert. We hoeven ons echt geen zorgen te maken over de voedselvoorziening.” Tegelijk denkt hij wel dat de handelsstromen gaan veranderen en er meer producten op de lokale markten moeten worden afgezet. Hij promoot ook andere consumptiepatronen, waardoor er minder grond nodig is voor de productie van zuivel en vlees.