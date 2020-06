Drie nieuwe coronabesmettingen bij nertsenfarms

Bij drie nieuwe nertsenbedrijven zijn infecties met het coronavirus Covid-19 aangetroffen.

Dat schrijven landbouwminister Carola Schouten en minister Hugo de Jonge van volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om twee bedrijven in de gemeente Sint Anthonis en een bedrijf in de gemeente Gemert-Bakel. In de gemeente Venray is een verdenking van een besmetting. Er was op de bedrijven geen sprake van verhoogde uitval. Of er een link is tussen de nieuwe besmette bedrijven en de bekende besmette bedrijven wordt onderzocht. Uit onderzoek moet ook duidelijk worden hoe de besmetting is ontstaan.

Early Warning-onderzoek

De infecties zijn aan het licht gekomen uit het Early Warning-onderzoek. Hiervoor sturen nertsenbedrijven een aantal kadavers van de uitval in voor onderzoek. Bij dieren van drie van de vijftig onderzochte bedrijven is het coronavirus aangetroffen. De besmettingen zijn bevestigd door een tweede test bij het nationaal referentielaboratorium Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). Van het bedrijf in Venray wordt dinsdag 2 juni de uitslag verwacht.

Beschermende kleding

Voor alle vier de bedrijven geldt dat medewerkers die de stal in moeten om de dieren te verzorgen wordt geadviseerd om beschermende kleding te dragen. Voor alle nertsenbedrijven in Nederland geldt al een bezoekersverbod voor de stal, een vervoersverbod van dieren en mest en een verplichting om ervoor te zorgen dat andere dieren waaronder honden, katten en fretten het bedrijf niet verlaten of opkomen.

Vervolgstappen

Welke eventuele vervolgstappen worden genomen bij besmette bedrijven wordt naar verwachting woensdag bekend. De Deskundigengroep Dierziekten heeft eind vorige week op basis van de uitslagen van veterinair epidemiologisch onderzoek op de eerste drie besmette locaties een inschatting gemaakt over de mogelijkheid dat het virus blijft circuleren op de besmette bedrijven en zo op termijn een blijvende bron (virusreservoir) zou kunnen worden voor her-infectie van mens en dier.

Veterinaire deskundigen

Op basis van die veterinaire inschatting zullen humane en veterinaire deskundigen deze week in een OMT-Z (Outbreak Management Team Zoönosen) beoordelen wat het risico hiervan is voor de volksgezondheid.

Het kabinet neemt op basis van dat advies woensdag een besluit òf en welke aanvullende maatregelen nodig zijn. “Alle denkbare maatregelen zullen daarbij worden overwogen, waaronder ook de mogelijkheid van het ruimen van besmette nertsenbedrijven”, schrijven de ministers in de brief aan de Kamer.

Het is voor het eerst dat de minister de optie ‘ruimen’ concreet noemen in de communicatie naar de Kamer.