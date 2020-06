Demonstratie voor strenger straffen dierenactivisten

Boeren vinden dat dierenactivisten te makkelijk weg komen met strafbare acties en dat zijn ze beu. Daarom plannen boeren uit het Oosten van Nederland een demonstratie bij het Gerechtsgebouw in Arnhem, aanstaande vrijdag.

Directe aanleiding is dat een activist die op heterdaad betrapt werd op het inbreken in een stal, niet is vervolgd en alleen een geldboete heeft gekregen. De veehouder is het hier niet mee eens en mag dit vrijdag toelichten bij de rechter. De ondernemer heeft liever niet dat zijn naam of type bedrijf genoemd wordt in aanloop naar vrijdag, omdat hij bang is dat dierenactivisten het momentum pakken om weer ergens, bij hem zelf of een collega, in te breken.

‘We zijn het zat’

Thijs Wiegers, die eerder betrokken was bij het organiseren van trekkeracties in de Achterhoek, verzamelt nu namen van boeren die hun steun willen betuigen aan deze veehouder. “We zijn het zat. Boeren zijn bang dat hun bedrijf een keer doelwit wordt”, zegt Wiegers. “Het is niet de vraag óf maar wanneer er mensen gewond raken, of erger. Dit kan zo niet langer. Kijk bijvoorbeeld naar de brandstichting laatst bij de eendenslachter in Ermelo, vrachtwagens die in vlammen opgingen. Chauffeurs slapen ook wel eens in de cabine.”

Deelnemers aan de demonstratie worden opgeroepen om zich aan de coronaregels te houden.