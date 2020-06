De Groot wil duidelijkheid minister over glyfosaat

Landbouwminister Carola Schouten mag in de Tweede Kamer uitleggen waarom ze nog geen wettelijke maatregelen heeft genomen tegen onkruidbestrijder glyfosaat in de landbouw.

Landbouwwoordvoerder Tjeerd de Groot (D66) laat de minister naar de Kamer komen, nu ze zijn schriftelijke vragen (van 15 april) niet tijdig heeft beantwoord.

De Groot vindt dat er maatregelen moeten worden getroffen tegen het stelselmatig gebruik van glyfosaat bij onder andere het vernieuwen van grasland. Dat gebruik is niet in lijn met geïntegreerde gewasbescherming, waarbij pas in laatste instantie gebruik wordt gemaakt van chemische middelen en alleen als andere mogelijkheden niet blijken te werken.

Onbeantwoorde vragen

Begin mei liet landbouwminister Schouten aan de Kamer weten dat ze de vragen van De Groot niet binnen de normale termijn kon beantwoorden. Sindsdien is zes weken verstreken. De landbouwcommissie van de Tweede Kamer heeft zich bij monde van SP-Kamerlid Frank Futselaar eerder druk gemaakt over het achterwege blijven van antwoorden op Kamervragen door de landbouwminister. In de lijst van onbeantwoorde schriftelijke vragen heeft Schouten een prominente plek met (maandag) 24 onbeantwoorde vragen.

De Groot grijpt nu de parlementaire mogelijkheid aan om de minister naar de Kamer te roepen, als schriftelijke vragen niet tijdig zijn beantwoord. Dinsdag komt Carola Schouten in de grote zaal van het parlement tijdens het wekelijkse vragenuur duidelijkheid geven.