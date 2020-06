Coronavirus kan maanden op nertsenbedrijven blijven

Deskundigen verwachten dat het coronavirus op besmette bedrijven nog één aan twee maanden zou kunnen blijven circuleren. Dat blijkt uit het onderzoek op besmette nertsenbedrijven.

Op de eerste twee besmette bedrijven lijkt het virus uit te doven, maar op twee andere besmette bedrijven circuleert het virus nog volop. Op deze bedrijven zou een tweede golf van infectie kunnen komen onder de jonge dieren. Deze pups hebben via de moederdieren maternale antistoffen gekregen, maar de werking hiervan kan in de loop van de tijd afnemen, waardoor de dieren toch weer gevoelig worden voor het virus. Een tweede, nog grotere uitbraak is hierdoor mogelijk.

Risico voor de volksgezondheid

Op basis van de huidige kennis oordeelt het Outbreak Management Team Zoönosen dat er een risico is voor de volksgezondheid. Hoe groot het risico is, is volgens het OMT-Z moeilijk te in te schatten, omdat er nog veel onduidelijkheden zijn over de overdacht van het virus van dier naar mens.

Het risico zit in de potentiële overdracht van het virus naar mensen en de aanhoudende virusbron. Zeker als het virus onder mensen af lijkt te nemen, zou een besmet nertsenbedrijf het virus opnieuw kunnen introduceren in een populatie, schetst het OMT-Z. Daarnaast zou het virus in nertsenbedrijven kunnen gaan muteren tot een gevaarlijkere variant, al is hier op dit moment geen sprake van.

Onzichtbaarheid is risico

Het risico zit volgens het OMT-Z ook in de onzichtbaarheid. Geïnfecteerde mensen kunnen voordat ze klachten vertonen al dieren besmetten en ook dieren kunnen besmet zijn zonder dat ze symptomen hebben. Een infectie kan dus enige tijd rondgaan voordat het vastgesteld wordt.

Het kabinet heeft op basis van het advies van het OMT-Z besloten besmette nertsenbedrijven te ruimen. Katten, waarvan enkele ook geïnfecteerd bleken met het virus, vormen volgens het OMT geen risico voor reservoirvorming. Ze leven minder in groepen en de verwachting is dat het virus minder goed standhoudt in katten. Van de onderzochte katten op besmette bedrijven bleek ongeveer een derde besmet.